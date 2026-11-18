18 ноября 2026, 12:37

Рыбный союз: сельдь могут выдавать за лосося, а форель — за семгу

Фото: iStock/gbh007

Под видом дорогой красной рыбы покупателям могут предлагать подкрашенную сельдь, а вместо сёмги — более доступную форель. Встречаются и другие виды подмены: минтай вместо трески, пангасиус вместо палтуса и дешёвая рыба в консервах с маркировкой более дорогих видов.