«Закаливаться надо постоянно»: Мясников предупредил об опасности окунания в прорубь без подготовки

16 января 2026, 16:29

Доктор Мясников: Окунание в прорубь опасно для незакаленных людей

Фото: iStock/Osobystist

Погружение в холодную воду на Крещение для незакаленных людей с хроническими заболеваниями может обернуться серьезными рисками и не принесет никакой пользы для здоровья. Об этом предупредил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников.





По его словам, окунаться без предварительного закаливания особенно не стоит людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.





«Если раз в год окунаешься, то о здоровье речи не идет. В любом случае крещенские купания — это процедура религиозная. Духовная, если хотите. И оздоровление здесь может быть только душевное. Нет такой подоплеки, что человек получит закаливание здоровья. Закаливаться надо постоянно. Иначе вред получить можно, а пользу — точно нет», — заявил Мясников Общественной Службе Новостей.

«Специалисты проверили соответствие воды санитарным требованиям. Две локации в Троицком и Новомосковском административных округах закрыты из-за микробиологических нарушений», — говорится в материале.