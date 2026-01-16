«Закаливаться надо постоянно»: Мясников предупредил об опасности окунания в прорубь без подготовки
Доктор Мясников: Окунание в прорубь опасно для незакаленных людей
Погружение в холодную воду на Крещение для незакаленных людей с хроническими заболеваниями может обернуться серьезными рисками и не принесет никакой пользы для здоровья. Об этом предупредил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников.
По его словам, окунаться без предварительного закаливания особенно не стоит людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
«Если раз в год окунаешься, то о здоровье речи не идет. В любом случае крещенские купания — это процедура религиозная. Духовная, если хотите. И оздоровление здесь может быть только душевное. Нет такой подоплеки, что человек получит закаливание здоровья. Закаливаться надо постоянно. Иначе вред получить можно, а пользу — точно нет», — заявил Мясников Общественной Службе Новостей.
По его словам, закаляться нужно постепенно, а окунаться в прорубь стоит только подготовленным людям.
Тем временем столичный Роспотребнадзор дал официальное разрешение на крещенские купания в 40 купелях, передает телеканал «Известия».
«Специалисты проверили соответствие воды санитарным требованиям. Две локации в Троицком и Новомосковском административных округах закрыты из-за микробиологических нарушений», — говорится в материале.
В ведомстве напомнили, что купаться можно только в оборудованных для этого местах.