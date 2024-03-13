На экс-главу ФБК* Леонида Волкова** совершили нападение в Вильнюсе

Соединенные Штаты согласились продать Польше ракеты AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующее оборудование на общую сумму около 3,7 миллиарда долларов США, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в состав Пентагона.