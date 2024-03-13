На экс-главу ФБК* Леонида Волкова** совершили нападение в Вильнюсе

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Бывший глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) Леонид Волков** подвергся нападению в Вильнюсе, передает Telegram-канал Mash.
Напоминаем, что в сентябре 2021 года Леонид Волков** был объявлен МВД в уголовный розыск.
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* Включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
** Внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов
Александр Климов