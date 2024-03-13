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На экс-главу ФБК* Леонида Волкова** совершили нападение в Вильнюсе

Экс-глава ФБК* Леонид Волков** подвергся нападению в Вильнюсе
13 марта 2024, 00:16
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Бывший глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) Леонид Волков** подвергся нападению в Вильнюсе, передает Telegram-канал Mash.

По словам его соратников, нападавшие разбили окно в машине Волкова, распылили слезоточивый газ и начали избивать его молотком. На место происшествия прибыли полиция и кареты скорой помощи.

Напоминаем, что в сентябре 2021 года Леонид Волков** был объявлен МВД в уголовный розыск.

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* Включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России

** Внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов
#мвд
#литва
#нападение
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В США объявили о намерении продать ракеты Польше
Госдепартамент США заявил о планах продажи Польше ракет на $3,7 миллиардов
13 марта 2024, 00:29

Соединенные Штаты согласились продать Польше ракеты AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующее оборудование на общую сумму около 3,7 миллиарда долларов США, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в состав Пентагона.
Администрация США также уведомила о своем решении Конгресс США. Законодательный орган рассмотрит соглашение и его возможное блокирование в течение 30 дней.

Указывается, что Вашингтон предоставит Варшаве секретное испытательное оборудование и программное обеспечение, обучение персонала, транспорт, а также необходимые запасные части и техническое обслуживание.

Ранее Польша заявила о поддержке идеи введения войск НАТО на Украину.

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#сша
#польша
#ракета
#помощь
#вооружение
#конгресс сша
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Клинтон рассказал о попытке сделать Россию и США союзниками
Клинтон заявил, что сделал все возможное, чтобы Россия стала партнером США
13 марта 2024, 00:01

Фото: kremlin.ru

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сделал все возможное, чтобы Россия стала партнером Соединенных Штатов, передает РИА Новости. Об этом политик заявил, выступая на конференции «Наша безопасность – не данность» в Праге.
«Тогдашнее решение о расширении НАТО было хорошей инвестицией, разумным риском и значительно укрепило альянс», – отметил он.

По словам Клинтона, он пытался сделать Россию американским партнером. По словам бывшего президента, он сделал все, что мог. Как отметил сам Клинтон, он не жалеет ни минуты о времени, потраченном на эти инициативы.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Билл Клинтон сначала говорил, что возможность вступления России в НАТО – интересная идея, но после обсуждения ее со своей командой изменил свою позицию и сказал, что теперь это невозможно.

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#сша
#россия
#владимир путин
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Ле Пен охарактеризовала вступление Украины в НАТО как угрозу мировой войны
Ле Пен: Вступление Украины в НАТО представляет угрожает началом мировой войны
12 марта 2024, 23:45

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Поддержка вступления Украины в Европейский союз (ЕС) и Организацию Североатлантического договора (НАТО) может дестабилизировать ситуацию в Европе и спровоцировать мировую войну между государствами, обладающими ядерным оружием, заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сообщает информационное агентство ТАСС.
Ле Пен раскритиковала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, заявив, что для продолжения поддержки Украины не обязательно было подписывать это соглашение.

Ранее Макрон заявил, что не исключает отправки войск на Украину, и заявил о недопустимости победы России в военном конфликте.

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#франция
#украина
#киев
#париж
#владимир зеленский
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В США заявили о планах Белого дома отказаться от помощи Украине
Макгрегор: Отставка Виктории Нуланд может означать скорый уход США с Украины
12 марта 2024, 23:34

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Экс-полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал о планах Белого дома отвернуться от Киева.
По его словам, отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может свидетельствовать о скором уходе США с Украины. Он считает, что у Нуланд не было другого выбора, кроме как уйти в отставку.

«Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев», — отметил он.

Макгрегор считает, что США могут повторить вьетнамский сценарий на Украине. По его словам, Россия в настоящее время является сильнейшей военной державой в Европе. У Соединенных Штатов нет шансов победить Россию, отметил он.

Ранее США анонсировали передачу Украине очередного пакета военной помощи.

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#сша
#украина
#помощь
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Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с Владимиром Путиным
Киселев: Путин в интервью оценит западные угрозы и расставит точки над i
12 марта 2024, 23:20

Фото: сайт Кремля

Журналист Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с президентом России Владимир Путиным, сообщает «Россия 1» и РИА Новости.
Киселев также раскрыл цель своего интервью с президентом Путиным. По словам телеведущего, Путин даст оценку новым угрозам со стороны Запада и расставит все точки над i.

Интервью дополнит ежегодное выступление президента перед Федеральным Собранием.

«После двухчасового обращения Путина возникло много дополнительных вопросов. Да и новые угрозы с Запада тоже требуют актуальных оценок», — пояснил Киселев, отметив, что съемочная группа уже прибыла в Кремль.
Интервью выйдет в эфир в среду 13 марта.

В своем обращении к Федеральному собранию президент России, в частности, заявил, что действия и заявления недружественных стран могут привести к началу ядерного конфликта и гибели цивилизации.

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#владимир путин
#интервью
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Эрдоган назвал дату визита Путина в Турцию
Эрдоган: 3Визит Путина в Турцию ожидается 31 марта
12 марта 2024, 23:10

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил 31 марта как дату визита президента России Владимира Путина в Турцию, передает информационное агентство ТАСС.
«Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. В минувшую пятницу [8 марта] мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина», – заявил турецкий лидер.

Ранее, 7 февраля, в Турции объявили о переносе визита Владимира Путина в страну.

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#турция
#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
#россия
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Захарова назвала простейший способ «подмочить» имидж США
Захарова: для негативного образа США достаточно крутить выступления Джо Байдена
12 марта 2024, 21:57

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Для создания неблагоприятного образа США достаточно постоянно показывать выступления президента страны Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Телеграм канале.
Таким образом дипломат прокомментировала отчет США о якобы подрывной деятельности российских средств массовой информации. В нем указано, что Штаты рассматривают работы российских информагентств в Латинской Америке как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе.

Представитель дипведомства заявила, что если бы российски СМИ хотели бы создавать отрицательный образ Вашингтона, то вместо затрат на репортажи и документалистику, просто включали бы выступления главы Штатов 24 часа в сутки 7 раз в неделю.

Ранее Захарова раскритиковала заявление Литвы о красных линиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#сми
#мнение
#мария захарова
#мид рф
#дипломат
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Посла США вызвали в МИД Венгрии после слов Байдена об Орбане
Сийярто: слова Байдена об Орбане сильно осложняют отношения Венгрии и США
12 марта 2024, 21:51

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал в министерство американского посла Дэвида Прессмана из-за высказываний президента США Джо Байдена в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые сильно осложняют отношения между государствами.
Ранее Байден, комментируя встречу Орбана с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил, что венгерский премьер якобы «не думает, что демократия работает, и ищет диктатуры». В ответ Орбан призвал не переоценивать точность высказывания американского президента.

Сийярто отметил, что венгерские власти не обязаны выслушивать ложь, даже если она поступает от президента США. В связи с этим в МИД был вызван посол, которого попросили предоставить точные сведения о том, когда и где Орбан произносил такие слова.

По словам Сийярто, разумного ответа от Прессмана не поступило, поскольку очевидно, что Орбан не делал таких заявлений.

Также министр подчеркнул, что позиция США о якобы активном построении диктатуры в Венгрии, значительно осложняет двусторонние отношения. Заявление Байдена оскорбило не Орбана и не правительство, а всю страну.

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#венгрия
#сша
#виктор орбан
#дональд трамп
#джозеф байден
#мид
#отношения
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Большинство чехов хотят завершения конфликта на Украине, заявила политик Майерова
Политик Майерова: большинство чехов желают завершения конфликта на Украине
12 марта 2024, 21:30

Фото: iStock/Konoplytska

Большая часть населения Чехии хочет скорейшего завершения конфликта на Украине, даже с учётом территориальных потерь Киева. Об этом в интервью Parlamentní listy заявила председатель партии «Триколор» Зузана Майерова.
Она подчеркнула, что свободной Украины уже не существует, поскольку это фактически американский протекторат, зависящий от денег Евросоюза. В связи с этим, почти три четверти граждан Чехии хотят завершения конфликта и спокойно относится к получению Россией части украинских территорий.

Также Майерова добавила, что возглавляемая ей партия выступает против отправки чешских и натовских солдат на Украину. По её словам, это привело бы к началу третьей мировой войны и даже к ядерному конфликту.

Политик добавила, что президент Чехии Пётр Павел в последнее время часто говорит об отправке военных. При этом для неё и её сторонников эти заявления звучат безумно.

По словам Мейеровой, Чехия отправляет Украине в долг миллиарды, которые вынуты из карманов рядовых граждан.

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#украина
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#политика
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