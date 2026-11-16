РУВИКИ и Музей Банка России объявили о сотрудничестве

16 ноября 2026, 11:16

Фото: Интернет-энциклопедия РУВИКИ

Интернет-энциклопедия РУВИКИ и Музей Банка России подписали соглашение о партнёрстве. В его рамках специалисты музея будут предоставлять экспертные материалы по истории финансовой системы, денежного обращения и банковского дела. Это позволит сделать достоверную информацию о финансовой истории России доступнее для широкой аудитории.





Материалы, предоставленные Музеем Банка России, будут отмечены специальной маркировкой. Генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко подчеркнул важность экспертной проверки информации.





«В современном информационном потоке особенно важна надёжность источников. Сотрудничество с Музеем Банка России позволит усилить экспертную составляющую материалов РУВИКИ. Для нас важно, чтобы пользователи получали не только доступную, но и проверенную специалистами информацию», — сказал он.

«В коллекции и архивах Музея Банка России собраны уникальные материалы, отражающие развитие финансовой системы страны. Для нас важно не только сохранять это наследие, но и делать его доступным широкой аудитории. Сотрудничество с РУВИКИ позволит представить знания о финансовой истории в современном цифровом формате, сохраняя при этом высокий уровень фактологической точности», — сказал Бугров.