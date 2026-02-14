С 1 марта россияне начнут получать справку об инвалидности через «Госуслуги»
С 1 марта россияне смогут получать справку об установлении инвалидности в электронном формате через портал «Госуслуги». При этом бумажный документ сохранит юридическую силу наравне с цифровой версией.
Как сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, справка будет автоматически формироваться в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» на основании акта медико-социальной экспертизы. По запросу гражданина электронный документ подпишут усиленной квалифицированной электронной подписью и направят в личный кабинет на портале.
Балынин подчеркнул, что возможность получения справки на бумаге остается. В этом случае документ заверяется печатью бюро медико-социальной экспертизы и подписывается руководителем либо уполномоченным сотрудником. Оба формата будут иметь одинаковую юридическую силу.
Также он уточнил, что при изменении персональных данных инвалида по заявлению гражданина или его представителя соответствующие корректировки внесут на основании нового акта медико-социальной экспертизы без дополнительного освидетельствования.