С 1 марта россияне начнут получать справку об инвалидности через «Госуслуги»

14 февраля 2026, 02:32

Фото: iStock/vadimguzhva

С 1 марта россияне смогут получать справку об установлении инвалидности в электронном формате через портал «Госуслуги». При этом бумажный документ сохранит юридическую силу наравне с цифровой версией.





Как сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, справка будет автоматически формироваться в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» на основании акта медико-социальной экспертизы. По запросу гражданина электронный документ подпишут усиленной квалифицированной электронной подписью и направят в личный кабинет на портале.



