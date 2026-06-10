С 10 июня в Крыму начала действовать новая схема движения пассажирских поездов
В Крыму появилась новая схема и график движения поездов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение о введении новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму.
Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.
«Оперативный штаб Крыма принял решение о введении новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта с 10 июня 2026 года. В летний период предусмотрено 96 поездов , а в дальнем следовании — 28 поездов по 20-ти направлениям. 16 из них по 10 маршрутам будут следовать по полуострову в светлое время суток, а именно с 5:00 до 23:00», — пишет Аксёнов.
По словам главы региона, на станцию Керчь-Южная будут курсировать еще шесть пар поездов по десяти маршрутам. После прибытия пассажиров пересадят на автобусы, которые довезут их до различных направлений, включая Джанкой, Владиславовку и Симферополь.
Аналогичная схема будет действовать и в обратном направлении: пассажиры смогут добраться автобусами из Симферополя, Джанкоя и Владиславовки до Керчи, а затем пересаживаться на поезд. При этом изменения не повлияют на пригородное железнодорожное сообщение.
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