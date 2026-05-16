Пропавшего в Крыму музыканта обнаружили мертвым
В Крыму обнаружили тело 36-летнего музыканта и преподавателя игры на ударных инструментах Сергея Сысоева, пропавшего ранее. Труп нашли на окраине Симферополя. Признаков криминальной смерти не выявили, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского СУСК РФ.
О пропаже Сысоева сообщалось в соцсетях. Мать и брата погибшего оповестили. Сысоев обучал игре на барабанах, а вместе с коллегами основал школы ударных инструментов в Симферополе и Севастополе.
Кроме того, на юго-западе Москвы трагически погиб бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец. Тело журналиста обнаружили 12 мая на улице Крупской.
Сиделка покойного рассказала, что мужчина страдал деменцией и тяжело переживал утрату супруги, скончавшейся в конце апреля. Валентин Василец долгое время работал в области международной журналистики, был ветераном ИТАР-ТАСС, а пост руководителя «Эхо планеты» занимал в конце 1990-х годов.
