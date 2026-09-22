С 2027 года уход за пожилыми и инвалидами войдёт в стаж по новым правилам

22 сентября 2026, 18:21

Фото: Istock/seb_ra

С 2027 года уход за пожилыми людьми, инвалидами и детьми-инвалидами войдёт в стаж по новым правилам. Как отметили в пресс-службе Отделения СФР по Татарстану, заявление нужно подавать заранее — до начала ухода, а не после.





До конца 2027 года действует прежний порядок: чтобы период ухода вошёл в стаж, его нужно подтвердить до конца 2027 года. С 2028 года подтвердить уход, который был до 2027 года, уже не получится. В настоящее время заявление подают после завершения ухода. С 2027 года его нужно подавать в начале ухода и продлевать каждые 12 месяцев, если уход продолжается.

«С 2027 года, как и сейчас, уход может осуществлять любой трудоспособный человек, и этот период будет учитываться для пенсии. Важное условие: чтобы время ухода вошло в стаж, ухаживающий должен иметь хотя бы один день официальной работы до или после ухода», — приводит слова управляющего Отделением СФР по РТ Эдуарда Вафина «Татар-информ».