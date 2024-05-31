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С Казахстана сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Казахстана.
Сообщается, что 15 мая состоялось заседание комитета по безопасности полетов Европейской комиссии с участием представителей авиационных властей 27 стран Европейского союза. Кроме этого, на нем также заслушали представителей авиационных властей Казахстана о положении дел, которые связаны с безопасностью полетов.
Делегация из страны СНГ уведомила о принятых мерах по устранению тех замечаний, которые были выявлены ранее. Они были положительно оценены со стороны ЕК. Сообщается, что в феврале 2024 года экспертами ЕС была успешно проведена «техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями».
Пассажирский лайнер, совершавший рейс из Петербурга в Сочи, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала SHOT, на борту воздушного судна Airbus A319 авиакомпании «Россия» случилась утечка топлива. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Делегация из страны СНГ уведомила о принятых мерах по устранению тех замечаний, которые были выявлены ранее. Они были положительно оценены со стороны ЕК. Сообщается, что в феврале 2024 года экспертами ЕС была успешно проведена «техническая оценка функционирования системы обеспечения безопасности полетов казахстанскими авиационными властями».
Пассажирский лайнер, совершавший рейс из Петербурга в Сочи, экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. По данным Telegram-канала SHOT, на борту воздушного судна Airbus A319 авиакомпании «Россия» случилась утечка топлива. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова