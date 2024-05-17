С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.
В сообщении указано, что 17 мая 2024 года с космодрома Плесецк в Архангельсой области в интересах Минобороны совершен пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космическими аппаратами на борту.
Детали ведомством не приводятся.
Ранее нижняя палата конгресса США предложила главе Пентагона Ллойду Остину не позднее 28 февраля следующего года отчитаться о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Детали ведомством не приводятся.
Ранее нижняя палата конгресса США предложила главе Пентагона Ллойду Остину не позднее 28 февраля следующего года отчитаться о возможных последствиях ядерного взрыва в космическом пространстве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак