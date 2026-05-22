С начала сезона в больницы Татарстана из-за атак клещей попали 2029 жителей
По состоянию на 22 мая 2026 года в медицинские организации Татарстана с жалобами на укусы клещей обратились 2029 человек. Среди пострадавших — 457 детей.
Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на сведения Управления Роспотребнадзора по республике, лидером по числу укусов остаётся Казань — там зафиксировали 502 случая. На втором месте расположился Альметьевский район с показателем 218 обращений.
Замыкают тройку Набережные Челны — там клещи покусали 214 жителей. При этом специалисты не зарегистрировали ни одного случая заражения клещевым энцефалитом или другими инфекциями, которые переносят эти членистоногие.
В Роспотребнадзоре отметили, что иммунизация против клещевого энцефалита охватила 9950 человек. Этот показатель составляет 72% от запланированного объёма. Ведомство продолжает прививочную кампанию.
