С трупом в чемодане: мать из Перми прервала молчание. Почему на самом деле женщина изрезала ножом маленького сына?

Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)
Некоторое время назад россиян шокировала история ужасной расправы жительницы Перми Ирины Шатовой над собственным ребенком. Женщина убила сына, причем сделала это настолько жестоко, что кровь стынет в жилах. Все время, что Шатова находилась под стражей, она продолжала упрямо молчать о причинах произошедшего. Однако на днях у пермячки все же развязался язык и она раскрыла свои истинные мотивы.
Обстоятельства делаРебенок умер в ночь на 12 июля 2024 года. По информации следователей, Ирина задушила мальчика проводом, а потом нанесла ему более 30 ножевых ранений. По непонятной причине женщина поместила останки собственного ребенка в чемодан, а потом вынесла его из квартиры. Прогуливавшуюся с трупом в чемодане россиянку увидели полицейские. Шатова, по предварительным данным, вела себя чрезмерно подозрительно, чем и заинтересовала правоохранителей. Спустя некоторое время чемодан с телом ребенка обнаружили стоящим у мусорного бака на улице Монастырской.
Многие месяцы сама Шатова отмалчивалась и не давала ни единого комментария, несмотря на все попытки следственных органов выяснить причины случившегося.
Только на днях Ирина рассказала, что в реальности было в тот роковой день.
Жизненные трудности возникли у Шатовой внезапно, буквально за пару месяцев до предполагаемого преступления — у женщины начались проблемы с деньгами.
Рабочие сделки привели Шатову на финансовое дно. У женщины образовался долг в 50 миллионов рублей. Поначалу она пыталась занять деньги у иных своих клиентов, но получила огромное количество отказов и сдалась
Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)
Сначала женщина решила лишить жизни сына. Она планировала, что вместе с мальчиком они встретятся уже после смерти, но расправа пошла не по плану.
«Получила отказ от клиента в займе для работы и исполнения обязательств. Общая сумма задолженности перед клиентами составляла около 50 миллионов рублей. Рухнула моя последняя надежда. Решила свести счеты с жизнью и взять с собой сына, так как ему было бы сложно жить без меня. Задушила его, это длилось около трех минут. Подумала, что он не умер. Взяла нож и перерезала ему горло. Потом нанесла ему три ножевых ранения, как мне казалось, в район сердца, чтобы он ушел безболезненно. Хотела убить себя... но не смогла», — призналась Шатова.
Ирина рассказала, что сначала мальчик боролся, оказывал матери сопротивление, но она уже не могла остановиться. Шатова, по ее же словам, желала, чтобы сын уже не мучился от боли.
«Я знала, что, если я уйду на тот свет одна, ему будет тяжело без меня. Моей карьере был положен конец, и я не могла остаться», — цитирует ее KP.RU.
То, что произошло дальше, и где женщина оставила чемодан, Ирина вспоминала смутно. Опомнилась мать лишь через несколько часов. В какой-то момент подозреваемая даже собиралась забрать чемодан обратно, но сделать этого не смогла — она поняла, что ее уже могут искать правоохранители.
Вместо того, чтобы искать брошенный у контейнеров с мусором чемодан, Шатова засела на чердаке в заброшенном доме. Там-то обвиняемую и нашли полицейские. Уже после задержания пермячка во всем созналась, но о мотивах умалчивала.
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Финансовые трудностиПо данным URA.RU, почти вплоть до расставания с супругом Ирина занималась инвестициями. Поначалу финансовые дела у семьи Шатовой шли хорошо, но потом и сама пермячка, и ее бывший муж погрязли в долгах.
После развода, в марте 2024 года экс-супруг Ирины переехал в США, дабы заработать и погасить долги. Все это время он продолжал общаться со своей семьей, но помочь Шатовой и сыну почти ничем не мог.
Месяцы напролет мать-одиночку донимали кредиторы. Ежедневно в доме Ирины разрывался телефон, но как вылезти из финансовой ямы она попросту не понимала.
Погибший ребенок не ходил в школу, поскольку родители до развода собирались переехать из России в иную страну и уже там хотели отдать мальчика учиться. При этом сын Ирины занимался по учебным тетрадям и умел считать.
Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)
Соседи считали ее неконфликтнойДля близкого окружения Ирины случившееся было настоящим шоком. Друзья и коллеги, по их собственным словам, и вообразить не могли, что в семье может твориться такой ад.
Соседи отзывались о Шатовой исключительно как о хорошей и доброжелательной женщине. Окружающие отмечали, что она любила сына.
«Она дисциплинированная, послушная, неконфликтная, всегда отлично училась, окончила вуз, много читала, работала в автоцентре, где ее ценили. Все знакомые подчеркивали, что девушка любила сына, была к нему привязана, проводила с ребенком много времени», — гласит характеристика, текст которой приводит пресса.
Не может поверить в произошедшее и мать обвиняемой. Любовь Шатова не подозревала, что у ее дочери могут быть финансовые или иные проблемы.
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«Зять — Сережа, тяжело переживал развод и уехал в США. Ирина жила на даче родителей, ездила на элитном такси — я не знала, что у нее такие финансовые проблемы. Я всегда старалась забрать внука понянчить. Но он всегда ждал маму — очень ее любил и доверял ей, был привязан к ней. Когда гостил у меня, спрашивал, когда мама приедет. Не укладывается в голове», — рассказывала Любовь.
Как и другие близкие, мать Ирины проходит по гибели внука как пострадавшая, однако подавать на дочь заявление в правоохранительные органы не спешит. Любовь полагает, что огромная любовь Шатовой к сыну ее и сгубила.
«С сыном у них была ошеломляющая привязанность. Он даже в туалет с ней ходил, все время спрашивал: «Когда мама придет?» и смотрел на часы. Она его с ложки кормила в 9 лет, и сама без него никуда. Бежала домой с работы как ошпаренная. Именно эта привязанность повлияла на её поступок», — выразила свое мнение мать Ирины.
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