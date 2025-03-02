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С трупом в чемодане: мать из Перми прервала молчание. Почему на самом деле женщина изрезала ножом маленького сына?

Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)

Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)

Некоторое время назад россиян шокировала история ужасной расправы жительницы Перми Ирины Шатовой над собственным ребенком. Женщина убила сына, причем сделала это настолько жестоко, что кровь стынет в жилах. Все время, что Шатова находилась под стражей, она продолжала упрямо молчать о причинах произошедшего. Однако на днях у пермячки все же развязался язык и она раскрыла свои истинные мотивы.

Обстоятельства дела

Ребенок умер в ночь на 12 июля 2024 года. По информации следователей, Ирина задушила мальчика проводом, а потом нанесла ему более 30 ножевых ранений. По непонятной причине женщина поместила останки собственного ребенка в чемодан, а потом вынесла его из квартиры. Прогуливавшуюся с трупом в чемодане россиянку увидели полицейские. Шатова, по предварительным данным, вела себя чрезмерно подозрительно, чем и заинтересовала правоохранителей. Спустя некоторое время чемодан с телом ребенка обнаружили стоящим у мусорного бака на улице Монастырской.

Многие месяцы сама Шатова отмалчивалась и не давала ни единого комментария, несмотря на все попытки следственных органов выяснить причины случившегося.

Только на днях Ирина рассказала, что в реальности было в тот роковой день.

Жизненные трудности возникли у Шатовой внезапно, буквально за пару месяцев до предполагаемого преступления — у женщины начались проблемы с деньгами.

Рабочие сделки привели Шатову на финансовое дно. У женщины образовался долг в 50 миллионов рублей. Поначалу она пыталась занять деньги у иных своих клиентов, но получила огромное количество отказов и сдалась

Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)

Сначала женщина решила лишить жизни сына. Она планировала, что вместе с мальчиком они встретятся уже после смерти, но расправа пошла не по плану.

«Получила отказ от клиента в займе для работы и исполнения обязательств. Общая сумма задолженности перед клиентами составляла около 50 миллионов рублей. Рухнула моя последняя надежда. Решила свести счеты с жизнью и взять с собой сына, так как ему было бы сложно жить без меня. Задушила его, это длилось около трех минут. Подумала, что он не умер. Взяла нож и перерезала ему горло. Потом нанесла ему три ножевых ранения, как мне казалось, в район сердца, чтобы он ушел безболезненно. Хотела убить себя... но не смогла», — призналась Шатова.

Ирина рассказала, что сначала мальчик боролся, оказывал матери сопротивление, но она уже не могла остановиться. Шатова, по ее же словам, желала, чтобы сын уже не мучился от боли.

«Я знала, что, если я уйду на тот свет одна, ему будет тяжело без меня. Моей карьере был положен конец, и я не могла остаться», — цитирует ее KP.RU.

То, что произошло дальше, и где женщина оставила чемодан, Ирина вспоминала смутно. Опомнилась мать лишь через несколько часов. В какой-то момент подозреваемая даже собиралась забрать чемодан обратно, но сделать этого не смогла — она поняла, что ее уже могут искать правоохранители.

Вместо того, чтобы искать брошенный у контейнеров с мусором чемодан, Шатова засела на чердаке в заброшенном доме. Там-то обвиняемую и нашли полицейские. Уже после задержания пермячка во всем созналась, но о мотивах умалчивала.

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Финансовые трудности

По данным URA.RU, почти вплоть до расставания с супругом Ирина занималась инвестициями. Поначалу финансовые дела у семьи Шатовой шли хорошо, но потом и сама пермячка, и ее бывший муж погрязли в долгах.

После развода, в марте 2024 года экс-супруг Ирины переехал в США, дабы заработать и погасить долги. Все это время он продолжал общаться со своей семьей, но помочь Шатовой и сыну почти ничем не мог.

Месяцы напролет мать-одиночку донимали кредиторы. Ежедневно в доме Ирины разрывался телефон, но как вылезти из финансовой ямы она попросту не понимала.

Погибший ребенок не ходил в школу, поскольку родители до развода собирались переехать из России в иную страну и уже там хотели отдать мальчика учиться. При этом сын Ирины занимался по учебным тетрадям и умел считать.

Ирина Шатова (Фото: Инстаграм* @not_your_atesh)

Соседи считали ее неконфликтной

Для близкого окружения Ирины случившееся было настоящим шоком. Друзья и коллеги, по их собственным словам, и вообразить не могли, что в семье может твориться такой ад.

Соседи отзывались о Шатовой исключительно как о хорошей и доброжелательной женщине. Окружающие отмечали, что она любила сына.

«Она дисциплинированная, послушная, неконфликтная, всегда отлично училась, окончила вуз, много читала, работала в автоцентре, где ее ценили. Все знакомые подчеркивали, что девушка любила сына, была к нему привязана, проводила с ребенком много времени», — гласит характеристика, текст которой приводит пресса.

Не может поверить в произошедшее и мать обвиняемой. Любовь Шатова не подозревала, что у ее дочери могут быть финансовые или иные проблемы.

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«Зять — Сережа, тяжело переживал развод и уехал в США. Ирина жила на даче родителей, ездила на элитном такси — я не знала, что у нее такие финансовые проблемы. Я всегда старалась забрать внука понянчить. Но он всегда ждал маму — очень ее любил и доверял ей, был привязан к ней. Когда гостил у меня, спрашивал, когда мама приедет. Не укладывается в голове», — рассказывала Любовь.

Как и другие близкие, мать Ирины проходит по гибели внука как пострадавшая, однако подавать на дочь заявление в правоохранительные органы не спешит. Любовь полагает, что огромная любовь Шатовой к сыну ее и сгубила.

«С сыном у них была ошеломляющая привязанность. Он даже в туалет с ней ходил, все время спрашивал: «Когда мама придет?» и смотрел на часы. Она его с ложки кормила в 9 лет, и сама без него никуда. Бежала домой с работы как ошпаренная. Именно эта привязанность повлияла на её поступок», — выразила свое мнение мать Ирины.

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Обдумывать траты и внимательно относиться к партнёрам: Венера в ретрограде со 2 марта по 13 апреля
02 марта 2025, 17:51

Фото: iStock/Oksana Lyskova

Со 2 марта по 13 апреля Венера будет ретроградной. Планета начнёт своё ретроградное движение с созвездия Овна, после чего 27 марта расположится в Рыбах. В такой позиции Венера бывает один раз в полтора года.
По традиции, период ретроградной Венеры не благоприятен для начала отношений и совершения покупок.

На протяжении сорока трёх дней необходимо обдумывать траты и инвестиции, внимательнее относиться к партнёрам. В помощь – чувство меры и гармонии. Благоприятно радоваться жизни, получать удовольствие и быть оптимистичными.

В сфере здоровья нужно отдавать предпочтение всему полезному и не вредить себе. Желательно поддерживать у себя хорошее настроение.

В сфере карьеры надо проанализировать свой деловой стиль с точки зрения того, насколько вы приятны и дипломатичны в ведении дел.

В любовной сфере можно выходить на новый уровень взаимоотношений, сближаться.

По 26 марта Венера будет в благоприятном аспекте с Плутоном. Нужно вносить перемены, которые уже давно необходимы. Наступает новый период. С осторожностью, очень аккуратно, не резко надо решаться на новизну в отношениях. Лучше учесть весь предыдущий опыт и сделать правильные выводы.

С 27 марта до 13 апреля Венера сформирует аспекты с Нептуном и Сатурном. На первый план выйдет тонкая духовная связь, и важна будет не только внешняя привлекательность, но и красота внутреннего мира.

Авантюризм, флирт, романтика, честность, доверие, чувственность - именно эти качества станут актуальнее. Благоприятно демонстрировать свои эмоции, чувства и проявлять больше заботы, стремиться к идеальной любви, понимать и принимать своего партнёра.

На протяжении сорока трех дней периода ретроградности Венеры главным во взаимоотношениях станет то, для чего создаётся союз, общие точки соприкосновения, которые гораздо важнее разногласий.

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Чистый понедельник 3 марта: как начать первый день поста, народные приметы и запреты
02 марта 2025, 10:23

Фото: iStock/ Daniel Tamas Mehes

3 марта 2025 года выпадает на первый день Великого поста — чистый понедельник. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».


История названия праздника


Фото: iStock/ bruev

Понедельник после Масленицы — это всегда плавающая дата, поскольку она определяется в зависимости от даты празднования Пасхи, которая ежегодно меняется. В этом году празднование Светлого Христова Воскресения приходится на 20 апреля.

Название «Чистый понедельник» не имеет отношения к церковным традициям. Оно возникло на Руси, когда после Масленицы или Сырной недели было принято очищать дом от «духа Масленицы», который оставался после её завершения. Для этого по дому носили раскалённый кирпич или уголь, на который брызгали мятной и уксусной водой. В этот день люди ходили в баню, чтобы вступить в Великий пост не только духовно — через прощение в Прощёное воскресенье — но и физически.

В литургическом смысле «Чистый понедельник» начинается накануне вечером, в воскресенье. После вечерни совершается особый обряд прощения. Настоятель храма произносит напутственное слово перед Великим постом и первым кланяется прихожанам, прося у них прощения. Затем все священники и прихожане просят друг у друга прощения, чтобы начать Великий пост с чистой душой и примириться со всеми близкими.

Приметы на 3 марта


Фото: iStock/ kinpouge05

  • На 3 марта туман — к дождливому лету.
  • Ручьи текут – к богатому урожаю.
  • Овсянка прилетела – скоро наступит теплая и сухая весенняя погода.
  • Сосульки с крыш свисают — зима затянется ещё надолго, а лёд на реках продержится какое-то время.
  • Волнистые облака на небе — к оттепели. Белые облака — к ветру, сизые — к теплу.

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Что можно делать в Чистый понедельник


Фото: iStock/ Iuliia Komarova

В Чистый понедельник верующие начинают строгий пост, который подразумевает полное воздержание от еды. Этот день посвящен духовному очищению и борьбе с искушениями. Участие в молитвах и посещение храма становятся важными аспектами.

Также принято проводить генеральную уборку: мыть полы, посуду и окна, менять постельное белье. Посещение бани в этот день также является распространенной практикой.

Важно отметить, что 3 марта следует строго соблюдать пост, многие отказываются от пищи полностью. В это время акцент делается на внутреннее спокойствие и сосредоточение на духовной практике. Разрешается пить холодную воду, что помогает лучше сосредоточиться на молитве и обращениях к Богу.

Что нельзя делать в этот день


В православной традиции первая неделя Великого поста — одна из самых строгих в течение всего поста. В Чистый понедельник, согласно строгому монастырскому уставу, предписывается полное воздержание от пищи.

В пост запрещено употреблять продукты животного происхождения. Также необходимо ограничить количество развлечений и уделить больше внимания духовной жизни.

С первого дня Великого поста было принято носить только старую, ношенную одежду и пользоваться только старой посудой.

В период Великого поста, как и в другие периоды, не следует проводить магические и оккультные ритуалы. В церкви в пост не проводят таинство венчания.

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Юрист назвала список растений, за выращивание которых может грозить срок
Юрист Леонова назвала растения, за выращивание которых может грозить тюрьма
02 марта 2025, 06:18

Фото: iStock/Mkovalevskaya

По словам кандидата юридических наук, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольги Леоновой, за выращивание некоторых растений россиянам может грозить штраф, или даже тюрьма. Об этом она рассказала агентству «Прайм».
«На своем земельном участке или на придомовых территориях возле жилых домов нельзя выращивать некоторые виды растений. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность», — поделилась Леонова.

Юрист отметила, что с полным списком запрещенных растений можно ознакомиться в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934, обновленном в прошлом году. В нем помимо мака и конопли находится ряд экзотических видов, таких как голубой лотос и ипомея трехцветная. К тому же россиянам запрещено высаживать турбину щитковидную, гармалу обыкновенную, мимозу хостилис и шалфей предсказателей. Все перечисленные растения содержать психоактивные вещества.

Нарушителям может грозить административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Также правоохранители могут назначить 15 суток ареста в рамках административного правонарушения. В случае выращивания десяти и более кустов наступает уголовная ответственность. В этом случае гражданам грозит реальный срок. Особо крупный размер квалифицируется уже от 100 кустов. Максимальным наказанием является лишение свободы сроком до восьми лет.

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#штраф
#растения
#юрист
#правонарушения
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На Госуслугах появился сервис для установки самозапрета на оформление кредитов и займов
На Госуслугах стало возможным установить самозапрет на кредиты и займы
01 марта 2025, 22:07

Фото: медиасток.рф

На портале Госуслуг теперь стало возможным установить запрет для самого себя на оформление кредитов либо микрозаймов. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры).
«На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на портале, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», — указано в релизе ведомства.

У тех, кто подаст соответствующее заявление, появится специальная отметка, на которой будет указана дата начала действия добровольного самозапрета на сомнительные заёмные операции. После этого банки и микро-финансовые организации (МФО) всегда будут отвечать отказом на запросы с целью оформить кредит или микрозаём.

Снять ограничение можно в любой момент, для этого только следует подать заявление на «Госуслугах», потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении «Госключ». Это обеспечит дополнительную защиту от мошенников, подчеркнули в ведомстве.

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Как заниматься сексом при боли в спине и суставах: подготовка, запреты и позы для полового акта
01 марта 2025, 20:35

Фото: iStock/ stefanamer

Половой акт с больной спиной — скорее мучение, чем удовольствие. Но как говорится, чем сильнее хочется, тем лучше получится. Как поддержать партнера с физическими ограничениями и в каких позах любить друг друга — в материале «Радио 1».

Подготовка

У людей с болями в спине и суставах скованность движений обычно наблюдается по утрам, а в вечернее время усиливаются болевые ощущения. Самое благоприятное время для соития в таком случае — послеобеденные часы (14:00-16:00).

Еще важна психологическая составляющая. Так как жизнь с болью и несовершенством тела сильно отражается на сексуальных отношениях, вопрос доверия стоит весьма остро. Важно, чтобы партнер с физическими ограничениями мог открыто говорить о своих проблемах и переживаниях с любимым, получать в ответ понимание и поддержку.

Не стоит сразу сдаваться и говорить: «довольно, все болит». Лучше конкретно указывать: «сегодня меня особенно беспокоит колено, давай сменим позицию». Возлюбленному человека с ограничениями стоит быть внимательнее к партнеру и отвечать: «скажи, как тебе будет удобнее».

До полового акта нужно принять нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), если нет противопоказаний. Еще можно выпить растительные успокоительные, расслабиться в теплой ванне и попросить партнера сделать массаж. Последние два пункта станут началом прелюдии.

Планируйте свой секс

Людям с болью в спине и суставах не стоит заниматься спонтанным проникающим сексом в неподготовленном месте. Исключение — минет или мастурбация.

Перед проникновением же нужно все обсудить, подготовиться, ведь случайный половой акт может принести болезненные ощущения одному из партнеров, а его моральное состояние лишь ухудшится.

Фото: iStock/ proud_natalia

Позы для секса и движения

Секс в воде. Он подойдет и для активной, и для пассивной роли. Теплая вода способствует снижению нагрузки на позвоночник и суставы. Важно, чтобы интимная близость происходила не в природных водоемах, поскольку в них наблюдается патогенная флора.

Стоя. Подходит для любой роли. В пассивной нужно опереться на что-то и попросить партнера страховать одной рукой в области поясницы. В активной роли одной рукой нужно зафиксироваться на опоре (со стороны больной ноги), а на область поясницы стоит надеть бандаж.

Фрикции. В активной роли двигаться нужно только от бедра, не от позвоночника. Не стоит совершать круговые движения бедрами. В идеальном варианте половой партнер должен двигаться навстречу, но осторожно.

Классика. Для такой позы понадобится много подушек и валиков. С их помощью получится добиться правильного положения позвоночника. В процессе партнерам нельзя забывать и об обсуждении комфорта, чтобы найти наиболее удобное положение. Больную ногу лучше немного отвести в сторону и положить на подушку — ее высота должна снять напряжение. Не стоит давать ногу возлюбленному, поскольку во время секса он не сможет контролировать угол. Тот партнер, что находится сверху, опирается на руки или на локти, а не ложится сверху на другого.

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На столе. Такую позу можно использовать, но ложиться на столешницу нельзя. Любимый должен все время контролировать положение позвоночника (поясничный и грудной отдел), чтобы не допустить прогиба. Под ягодицы лучше подложить подушку. Стоит учесть, что такая позиция не подойдет для начинающих, ведь она требует огромного уровня доверия.

На весу. Опора под спиной не должна быть чрезмерно твердой, а в пояснице нельзя допускать прогиба. Если состояние спины позволяет сгибаться вперед, то можно обнять партнера и перенести нагрузку на него.

Лежа на животе. Как и в случае с классической позицией, здесь нужно сначала добиться правильного положения позвоночника. В активной роли эту позу и миссионерскую лучше не использовать.

Фото: iStock/ Napadon Srisawang

Какие позы не рекомендуются

Ложки. В этой позе невозможно добиться правильного положения позвоночника.

Догги-стайл. В такой позиции можно заниматься сексом, только если партнер с болью в активной роли. Тогда нужно поставить любимого на колени и локти, а самому двигаться стоя, опираясь на что-то.

Лежа на боку. Она безопасна, лишь если купить специальный матрас с индивидуально подобранным изгибом.

После секса

После соития желательно сделать растяжку. Партнер может помочь растянуть по очереди каждый отдел. Лишь после этого можно расслабиться и поваляться в обнимку с любимым.

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