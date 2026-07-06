С убитой в лесу 12-летней девочкой прощаются в Петербурге
В Санкт-Петербурге прощаются с 12-летней девочкой, тело которой нашли с признаками насильственной смерти в Ленинградской области. Траурная церемония проходит в православном храме Колпино, сообщает корреспондент РИА Новости.
Храм заполнили люди разных возрастов — пришедшие отдать последний долг ребенку приносят цветы. Девочка пропала 2 июля: в тот день она ушла с дачного участка и перестала выходить на связь.
Уже на следующий день Следственный комитет РФ сообщил об обнаружении ее тела в лесополосе — экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. В воскресенье Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 42-летнего жителя Федора Мехнина.
Фигуранту предъявили обвинение в убийстве. Как установили, ранее судимого мужчину задержали при попытке скрыться, используя железнодорожный транспорт.
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