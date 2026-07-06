С убитой в лесу 12-летней девочкой прощаются в Петербурге

06 июля 2026, 15:30

РИА Новости: в Петербурге идет прощание с убитой в лесу 12-летней девочкой

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

В Санкт-Петербурге прощаются с 12-летней девочкой, тело которой нашли с признаками насильственной смерти в Ленинградской области. Траурная церемония проходит в православном храме Колпино, сообщает корреспондент РИА Новости.