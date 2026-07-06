Подозреваемый рассказал подробности убийства 12-летней девочки в Ленобласти
Завершилась серия следственных действий с подозреваемым в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области. Об этом сообщили в СК России.
Мужчина воспроизвел на месте свои действия в день трагедии. При проводимых процедурах задержанный дал признательные показания, полностью изобличающие его причастность к деянию. В настоящее время следователи проверяют информацию о возможной причастности мужчины к иным аналогичным преступлениям, совершенным ранее.
По его собственным словам, злоумышленник двигался на автомобиле по лесу, когда заметил девочку, собирающую грибы. Он заявил, что в этот момент у него «что-то щелкнуло в голове», после чего он напал на ребенка.
Родители погибшей, обеспокоенные долгим отсутствием дочери, самостоятельно забили тревогу и начали поиски. Позднее тело школьницы без признаков жизни обнаружили в лесном массиве. После содеянного подозреваемый предпринял попытку скрыться — по предварительным данным, он намеревался покинуть территорию России.
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