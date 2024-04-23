С вечера 23 апреля на улицах Москвы перекроют движение

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В Москве 23 апреля временно будет перекрыто движение в Тверском районе из-за проведения репетиции парада в честь Дня Победы. Об этом информирует столичный Дептранс в Телеграм-канале.
«Движение будет закрыто 23 апреля с 21:00 по мск до окончания мероприятия на улице Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большая Бронная до улицы Большая Садовая, на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Большая Садовая до улицы Гашека», — сообщает Дептранс.Кроме того, дороги будут перекрыты на съезде на улицу Тверская со стороны станции метро «Маяковская», на Охотном ряду от Тверской до Большой Дмитровки, на Моховой от Воздвиженки до Тверской, на Большой Никитской от Моховой до Романова переулка.
В репетиции примут участие механики-водители военной техники.
Власти столицы призвали горожан заранее рассчитывать маршруты передвижений с учетом ограничений. Обычно, репетиция парада заканчивается после 1:00 следующего дня.
Ранее сообщалось, что в автобусах Подмосковья разместят 2,5 тысяч портретов ветеранов ВОВ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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