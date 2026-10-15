Ребенок и пять взрослых стали жертвами авиакатастрофы в США
Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета Piper PA-46 в США. Об этом сообщил телеканал ABC.
Трагедия произошла в штате Висконсин. Воздушное судно выполняло рейс из Кеноши в Меномони. На высоте 7,3 тысячи километров пилот связался с диспетчером и запросил разрешение на снижение из-за об обледенения. Когда его одобрили, лайнер начал снижаться и вскоре пропал с радаров.
Всего на борту находились пять взрослых и один ребенок. В офисе шерифа округа Саук заявили, что в ходе поисковой операции их всех нашли без признаков жизни на месте происшествия. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства авиакатастрофы. Предварительный отчет о крушении, уточнили в управлении шерифа, опубликуют в течение месяца.
Ранее сообщалось, что 13 человек погибли при падении самолета на юго-западе ДР Конго.
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