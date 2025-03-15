Самозанятым россиянам рассказали порядок получения пенсии

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk
Самозанятые россияне смогут получать пенсию по старости при условии регулярных страховых взносов в Социальный фонд России (СФР). Об этом заявила эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, сообщает РИА Новости.
«Период работы, в который самозанятый делает страховые взносы, засчитывается в общий трудовой стаж, и также копятся индивидуальные пенсионные коэффициенты», - сказала она.Эти коэффициенты повлияют на размер будущей пенсии.
С 2025 года для выхода на пенсию потребуется минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
Размер взносов определяется гражданином самостоятельно: минимальная сумма для зачёта года в стаж составляет 22% от МРОТ, умноженные на 12 месяцев. В 2025 году это 59 241,60 рубля. Максимальный взнос — 473 932,80 рубля — позволит получить 7,799 балла. При частичной оплате период засчитывается пропорционально.
Ранее в отделении СФР по РТ напомнили о самых популярных схемах мошенников, в которых они обманывают своих жертв под видом Соцфонда.
Читайте также:
Алана Мамаева поделилась с Марией Погребняк секретом: как понять, что старение началось?
Москвичам сообщили о мошенничестве под предлогом вакцинации животных от бешенства
«Какой-то бесконечный трип»: Жена Влада Соколовского испугала фанатов словами о чувстве «смерти»
Мария Моисеева