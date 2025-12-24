Соосновательница РЕН ТВ Ирена Лесневская ушла из жизни в возрасте 83 лет
Соосновательница и соучредительница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская скончалась на 84-м году жизни. О смерти российской журналистки написала в личных соцсетях генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская, долгое время работавшая на канале.
Официальная информация о дате и месте прощания в настоящий момент не поступала.
Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года в Казахстане, а с 1945 года стала жить с братом и матерью в Москве. В 1991 году она совместно с сыном Дмитрием основала телекомпанию РЕН ТВ, которую возглавляла в качестве генерального директора до 2005 года.
Под её руководством канал начал самостоятельное вещание и вошёл в число федеральных. Лесневская также была издателем журнала The New Times и входила в состав Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».
Максимовская выразила глубокие соболезнования в связи с утратой Лесневской, отметив, что та многое сделала за свою жизнь для всего российского телевидения.
«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». (...). Светлая память великой женщине», — написала она.22 декабря сообщалось, что на 96-м году жизни скончалась известная петербургская филолог и переводчица Наталия Леонидовна Рахманова. Одной из самых известных ее работ считается первый опубликованный в СССР перевод повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно», вышедший в 1976 году.