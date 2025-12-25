Стало известно, кто подорвал полицейских на юге Москвы

25 декабря 2025, 01:33

При взрыве в Москве вместе с двумя инспекторами ДПС погиб 24-летний Павел Голубенко

Фото: iStock/Fedorovekb

Подрывником, который погиб при взрыве самодельного устройства на Елецкой улице в Москве вместе с двумя инспекторами ДПС, предварительно, является 24-летний Павел Голубенко. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.





На месте инцидента обнаружили фрагменты паспорта Голубенко, и в настоящий момент следствие проводит экспертизу тела для окончательного подтверждения личности.



Согласно публикации, Павел Голубенко является уроженцем поселка Каменка Ивановской области, после школы он окончил автотранспортный колледж. В последнее время молодой человек работал прессовщиком на предприятии «Красный октябрь», занимавшемся производством тканей.



