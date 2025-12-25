Стало известно, кто подорвал полицейских на юге Москвы
При взрыве в Москве вместе с двумя инспекторами ДПС погиб 24-летний Павел Голубенко
Подрывником, который погиб при взрыве самодельного устройства на Елецкой улице в Москве вместе с двумя инспекторами ДПС, предварительно, является 24-летний Павел Голубенко. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники.
На месте инцидента обнаружили фрагменты паспорта Голубенко, и в настоящий момент следствие проводит экспертизу тела для окончательного подтверждения личности.
Согласно публикации, Павел Голубенко является уроженцем поселка Каменка Ивановской области, после школы он окончил автотранспортный колледж. В последнее время молодой человек работал прессовщиком на предприятии «Красный октябрь», занимавшемся производством тканей.
Несколько дней назад Павел перестал выходить на связь и покинул Ивановскую область.
Отмечается, что правоохранительные органы проверяют возможную причастность Голубенко к другим аналогичным преступлениям. Одно и них случилось утром 22 декабря на улице Ясеневой. Тогда подорвали автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 декабря на юге Москвы двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Человек устроил взрыв, когда сотрудники попытались проверить его документы. Погибли лейтенанты полиции — 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. Подробности читайте в нашем материале.