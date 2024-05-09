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Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера

РБК: Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера
09 мая 2024, 00:06
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев стал кандидатом на должность вице-премьера в новом составе правительства. Об этом информирует РБК.


В настоящее время ведутся обсуждения по поводу перераспределения полномочий между заместителями премьера. Вопросы логистики, перевозок, строительства дорог и прочей транспортной инфраструктуры предположили объединить и передать в сферу ответственности «транспортного» вице-премьера, но окончательного решения еще нет.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки, запрещающие иностранными агентам принимать участие в выборах всех уровней. Стоит отметить, что поправки внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан России, которые подали документы с ошибками и опечатками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#премьера
#транспорт
#госдума
В телецентре Петербурга состоялось открытие «Стены памяти»
08 мая 2024, 22:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Накануне Дня Победы в здании телецентра в Санкт-Петербурге состоялось открытие «Стены памяти».
На Стене размещены портреты родственников – участников Великой Отечественной войны журналистов городских СМИ.

Отмечается, что «Стену памяти» установило издание «Петербургский дневник», а сама акция проходит при поддержке Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«Наша задача – беречь традиции, сохранять их и приумножать. Подвиг, который совершили наши родственники во время Великой Отечественной войны, поможет нам в наше непростое сегодня время зарядиться духом солидарности и соучастия ко всему, что происходит. С наступающим праздником! С Днем Победы!» – прокомментировал главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Ранее сообщалось, что в Московской области ветеранам вручили подарочные наборы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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#подвиг
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Авиасалон МАКС вновь могут отменить
08 мая 2024, 20:58

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) в Жуковском могут вновь отменить в текущем году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в авиаотрасли.
«Подтверждаю», — ответил собеседник РИА Новости на вопрос, отменят ли МАКС в 2024 году.

Напомним, в 2023 году МАКС не состоялся. Тогда предполагалось, что следующий салон состоится в 2024 году, а также в 2025. Причину не уточнили.

Авиасалоны проводятся в городе авиационной науки и техники Жуковском, на аэродроме центральной испытательной базы страны – Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.

Впервые выставка состоялась в 1993 году. С тех пор МАКС проводят, как правило, раз в два года. В последние три дня вход на авиасалон открыт для посетителей.

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Умар Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник
08 мая 2024, 20:56

Фото: Telegram-канал Умара Даудова

В своем Telegram-канале помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал видео, где Рамзан Кадыров тянет внедорожник Toyota Land Cruiser.
«Собаки лают, караван идет», — подписал видео Даудов.
Он также выразил проклятье на чеченском языке в адрес тех, кто не расположен к главе региона.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о встрече с Рамзаном Кадыровым в Кремле и отметила прекрасное состояние здоровья главы Чечни.



Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в Telegram-каналах осенью прошлого года. В них утверждалось, что он болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. В ответ на эти слухи Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распространяются его врагами.

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Подмосковным ветеранам вручили подарочные наборы в преддверии Дня Победы
08 мая 2024, 19:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

В Московской области ветеранам вручили подарочные наборы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Уточняется, что в поздравлении ветеранов приняли участие сотрудники банка ВТБ, представители администраций городских округов региона, депутатского корпуса муниципалитетов и общественных организаций.

Ветеранам выразили благодарность в торжественной обстановке и вручили более 1100 подарочных наборов. Кроме того, участники мероприятия смогли пообщаться со свидетелями Великой Победы и их семьями.

«Стало доброй традицией проведение подобных акций и участие в социально значимых проектах банком ВТБ совместно с правительством Московской области и администрациями городских округов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Московской области ветеранам Великой Отечественной войны перечисляют ко Дню Победы от 15 до 25 тысяч рублей.

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#ветераны
#мероприятия
#сотрудники
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«Пришла домой, а тут пиндос»: что утаил обокравший россиянку американец и цель его визита в Россию
Арестованный американец подозревается в краже у возлюбленной: подробности
08 мая 2024, 19:20

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американский солдат Гордон Блэк, арестованный по подозрению в краже у своей возлюбленной, отправлен в СИЗО. Что известно о целях его поездки в Россию и реакции США на его задержание, расскажет редакция «Радио 1».


Американский солдат арестован в Приморье: что известно


Американец Гордон Блэк был задержан во Владивостоке 2 мая по подозрению в краже. Правоохранители выяснили, что военнослужащий из США прибыл во Владивосток из Республики Кореи самовольно, не уведомив командиров о своих перемещениях. Поселился Гордон Блэк у своей русской подруги. Через некоторое время отношения в паре стали напряженными, а после американец и вовсе поднял руку на возлюбленную.

После того, как Блэк избил россиянку, он похитил из ее квартиры 200 тысяч рублей и алкоголь. Пострадавшая обратилась к правоохранителям, которым удалось задержать Блэка в одной из гостиниц города. Американец уже приобрел билеты и собирался покинуть Россию.


Зачем американский сержант приехал во Владивосток


Подразделение, в котором американец проходил службу, находится в Южной Корее. Блэк должен был вернуться в Форт Кавазос в Техасе, но решил заехать во Владивосток к женщине, с которой его связывали романтические отношения. При этом по некоторым данным, в США Блэка ждет законная супруга.

NBC сообщили, что цель поездки американца в Россию не связана с его службой. Мать американского сержанта также подтвердила, что ее сын отправился в Россию к своей подруге, с которой прежде познакомился в Интернете.

«Я тут пришла домой, а тут какой-то пиндос. А еще прикол на шевроне — Каtusa. А не партизан ли ты, диверсант?», — говорит россиянка на видеозаписи, опубликованной в Сети.


В МИД России прокомментировали задержание Блэка


В МИД РФ исключили арест Блэка с осуществлением им шпионской или иной политической деятельности. В ведомстве назвали инцидент «бытовым криминалом» и сообщили, что за судьбой американца не следят.


В России задержали военного США за кражу
В России задержали военного США за кражу

Где сейчас находится арестованный военный из США


Американскому сержанту предъявлено обвинение по статье «Кража». Сейчас он находится в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю. Блэку грозит до пяти лет лишения свободы.

Как на арест американца отреагировали в США


Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что Россия незамедлительно уведомила США о задержании соотечественника. Госдеп предоставляет Блэку необходимую консульскую поддержку, заверила чиновница. Дополнительные детали Смит назвать отказалась, сославшись на «деликатность» ситуации.

Associated Press предполагает, что происшествие во Владивостоке способно усугубить и без того напряженные отношения между Россией и США на фоне украинского конфликта.

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Раскрыт способ быстро освоить иностранный язык
Педагог Марченко заявила об эффективности прослушивания иностранной музыки
08 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/Prostock-Studio

Основательница онлайн-школы испанского языка, преподаватель Екатерина Марченко заявила, что музыка помогает быстро изучить иностранный язык, например, в канун поездки.
При этом, она отметила, что за пару месяцев овладеть языком невозможно, однако изучить базовые вещи вполне реально.

«Нашли песню, нашли перевод и слушайте. Важное условие — нужно дословно понимать и разбирать песню. Чтобы слушая, понимать текст. Как правило, ученики из тех, кто слушает много иностранной музыки, удивляют сразу же на первом занятии своим произношением, и словарный запас у них шире», — пояснила в беседе Газета.ру Марченко.

Кроме этого, для изучения языка можно смотреть специальные обучающие ролики в интернете, клеить стикеры со словами на предметы, использовать ассоциации.

Ранее преподаватель английского языка Анна Мурзюкова заявила, что растущий интерес россиян к восточным языкам, в частности, к китайскому и хинди, вызван внешнеполитическим курсом нашей страны.

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Подмосковных энергетиков перевели на режим повышенной готовности из-за непогоды
08 мая 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Мособлэнерго из-за ухудшения погоды на территории Подмосковья ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«В связи с ухудшением погодных условий Мособлэнерго с 15:30 8 мая вводится режим повышенной готовности. На дежурство привлекают 335 бригад и 570 единиц спецтехники, включая 86 передвижных дизельных электростанций», – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что, по прогнозам синоптиков, в Подмосковье до утра 9 мая усилится ветер, пройдёт дождь со снегом, ожидаются заморозки.

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#московская область
#подмосковье
#весна
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Расписание электричек МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений изменится 11 мая
08 мая 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

График движения ряда пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений, а также курсирующих по МЦД-4, изменится в субботу, 11 мая, в связи с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«На станции Железнодорожная будут проводиться работы по реконструкции стрелочных переводов. В связи с этим с 23:50 10 мая до 23:50 11 мая на станции будет перекрыт третий главный путь и 13 путь», — говорится в сообщении.
Из-за этого на центральном участке МЦД-4 и на Киевском направлении некоторые поезда со стороны Апрелевки проследуют укороченным маршрутом, а некоторые будут временно отменены. На Горьковском направлении из расписания выведут около 20% поездов, в течение дня интервал между составами увеличится до получаса. Ряд электричек также будет следовать по укороченному маршруту.

Узнать актуальное расписание пассажиры смогут на официальном сайте компании и через мобильное приложение ЦППК.

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Стал известен многомиллионный заработок наркологической клиники Пьехи
Наркологическая клиника Пьехи заработала 44 миллиона рублей за 2023 год
08 мая 2024, 18:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Раскрыт многомиллионный заработок наркологической клиники российского исполнителя Стаса Пьехи. Об этом сообщает портал «Страсти».
Клиника была открыта в 2020 году. В 2023 году медицинское учреждение под названием «ПС Клиника» заработало 44,2 млн рублей. Чистая прибыль составила 3,8 млн рублей. По документам клиника принадлежит его матери. Медицинское учреждение оказывает услуги по лечению наркотической и алкогольной зависимостей.

Сам российский исполнитель не раз признавался, что долгое время употреблял запрещенные вещества. Из-за этого он трижды оказывался в реанимации, а также пережил инфаркт. Сейчас он ведет здоровый образ жизни.

Народного артиста РСФСР, 75-летнего Юрия Куклачева, перенесшего обширный инфаркт, планируют выписать из больницы 13 мая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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