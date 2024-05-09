Савельев стал кандидатом на пост вице-премьера

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Исполняющий обязанности министра транспорта Виталий Савельев стал кандидатом на должность вице-премьера в новом составе правительства. Об этом информирует РБК.
В настоящее время ведутся обсуждения по поводу перераспределения полномочий между заместителями премьера. Вопросы логистики, перевозок, строительства дорог и прочей транспортной инфраструктуры предположили объединить и передать в сферу ответственности «транспортного» вице-премьера, но окончательного решения еще нет.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки, запрещающие иностранными агентам принимать участие в выборах всех уровней. Стоит отметить, что поправки внесли ко второму чтению законопроекта о недопуске к участию в выборах граждан России, которые подали документы с ошибками и опечатками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Журналист Сафронов назвал истинную задачу США на Украине
«Потомки нацистов»: Стало известно, почему для Европы 9 мая не является праздником
Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России
Алина Юрчак