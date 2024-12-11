«Сбер» представил «умное» кольцо, отслеживающее температуру

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На международной конференции AI Journey в Москве «Сбер» показал новое носимое устройство — «умное» кольцо Sber, отслеживающее частоту сердечных сокращений, температуру и сатурацию, сообщил РБК.
«Это первое российское смарт-кольцо, которое отслеживает и анализирует жизненно важные показатели организма человека. Отличительная особенность устройства — интеграция искусственного интеллекта от «Сбера» — нейросетевой модели GigaChat MAX», — обратили внимание представители «Сбера».
Нейросеть, которая встроена в кольцо может поддерживать «содержательный диалог» с владельцем кольца и генерировать для него персональные советы, опираясь на глубинные знания в разных экспертных областях, в том числе имеющих отношение к медицине. За разработку устройства отвечает команда компании — партнера «Сбера» SberDevices.
Кольцо весит 5 грамм и работает до недели без подзарядки.
В «Сбере» подчеркнули, что датчики устройства фиксируют все базовые параметры: частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение.
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Ольга Енгалычева