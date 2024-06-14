Счета Ивлеевой заблокировали за многомиллионный долг

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Блогер Анастасия Ивлеева должна (ФНС) больше 11,3 млн рублей, её счета заблокированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Они заморожены с сегодняшнего дня из-за долгов перед ФНС», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Ивлеева оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) более 11 миллионов рублей. Согласно данным ведомства, общая задолженность составляет 11 217 613 рублей. За какой период был начислен долг неизвестно.
Между тем блогер открыла ресторан в Москве, который подает азиатскую кухню. Официальное открытие ресторана прошло 7 июня. Внимание привлекает название заведения — несуществующее слово Nudles, которое отсылает к «Nudes», обозначающему на русском языке слово «голый».
Анастасиия Вячеслаавовна Ивлееева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram*-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».
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Дарья Осипова