Тело 25-летнего мужчины подняли со дна пруда в Татарстане

02 августа 2026, 23:26

Тело мужчины нашли на глубине 4 метров в необорудованном для купания пруду Татарстана

Фото: кадр из видео канала в MAX «ГУ МЧС России по Республике Татарстан»/@mchs_tatarstan

В селе Мичанбаш Сабинского района 25-летний мужчина утонул в пруду, его тело нашли на глубине четырёх метров. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Республике Татарстан» на платформе MAX.