Тело 25-летнего мужчины подняли со дна пруда в Татарстане
В селе Мичанбаш Сабинского района 25-летний мужчина утонул в пруду, его тело нашли на глубине четырёх метров. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Республике Татарстан» на платформе MAX.
Молодой человек купался в водоёме, который не был оборудован для отдыха – на берегу пруда установлен запрещающий знак. Специалисты напомнили, что предупреждения всегда расположены в потенциально опасных зонах. Человек рискует особенно сильно, если плавает в таких местах в одиночку.
Когда стало известно об инциденте, спасатели оперативно прибыли на место. В операции по извлечению тела участвовала водолазная группа ЗПСО №4 Поисково-спасательной службы Республики Татарстан при МЧС РТ. Погибшего гражданина обнаружили в 25 метрах от берега на глубине 4 метров. Предварительная причина гибели – нарушение элементарных правил безопасности на воде.
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