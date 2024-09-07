Явка избирателей в Подмосковье к 15 часам 7 сентября составила 14,68%

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Явка избирателей в Московской области, где стартовали выборы депутатов Советов депутатов городских округов, по состоянию на 15:00 7 сентября составила 14,68%. Об этом информирует пресс-служба Мособлизбиркома.
С помощью ДЭГ голоса отдали 76,18% избирателей, на избирательных участках проголосовало 9,13%.
Выборы и довыборы в советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Московской области. Необходимые сведенья можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
По информации Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что голосование на региональных выборах в России проходит в штатном режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Выборы и довыборы в советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Московской области. Необходимые сведенья можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.
По информации Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что голосование на региональных выборах в России проходит в штатном режиме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак