Семья Константина Струкова отвергла информацию о попытке миллиардера покинуть РФ
Семья миллиардера Константина Струкова опровергла сообщения СМИ о его попытке вылететь за границу на частном самолёте. Внучка Струкова, Ульяна, сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости», что он провёл весь день с ней в московском офисе.
Ранее поступила информация, что Константин Струков пытался уехать из России, несмотря на судебный запрет, однако сотрудники ФСБ пресекли попытку миллиардера покинуть страну. Сообщалось, что у предпринимателя на борту авиалайнера судебные приставы изъяли загранпаспорт, аннулированный миграционной службой МВД России.
Однако «Осторожно, новости» передает, что Ульяна Струкова отрицает информаци о визите силовиков к миллиардеру.
«Он (Константин Струков) провёл весь день в офисе — с шести утра до позднего вечера. (...) Он из тех, кто берёт ответственность и борется до конца — это знают все, кто с ним работал», — объявила она.Ульяна выразила недоумение относительно фотографий, появившихся в некоторых СМИ, а также источника, который «слил» их в Сеть. Она назвала появившиеся фото «грязными вбросами», уточнив, что подобное с их семьей случается не в первый раз.
По её словам, 6 июля Струков планировал вылететь в Челябинск.