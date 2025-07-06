Семья Константина Струкова отвергла информацию о попытке миллиардера покинуть РФ

06 июля 2025, 00:24

Фото: iStock/SeventyFour

Семья миллиардера Константина Струкова опровергла сообщения СМИ о его попытке вылететь за границу на частном самолёте. Внучка Струкова, Ульяна, сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости», что он провёл весь день с ней в московском офисе.





Ранее поступила информация, что Константин Струков пытался уехать из России, несмотря на судебный запрет, однако сотрудники ФСБ пресекли попытку миллиардера покинуть страну. Сообщалось, что у предпринимателя на борту авиалайнера судебные приставы изъяли загранпаспорт, аннулированный миграционной службой МВД России.



Однако «Осторожно, новости» передает, что Ульяна Струкова отрицает информаци о визите силовиков к миллиардеру.





«Он (Константин Струков) провёл весь день в офисе — с шести утра до позднего вечера. (...) Он из тех, кто берёт ответственность и борется до конца — это знают все, кто с ним работал», — объявила она.