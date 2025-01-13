Семьям, назвавшим детей в честь героев Чечни, выплатят по 500 тысяч рублей

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)
По полмиллиона рублей получат родители 180 мальчиков, родившихся 31 декабря и названных в честь чеченских национальных героев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в преддверии нового года в регионе родилось 222 ребёнка, 180 из которых – мальчики. Их всех назвали в честь национальных героев Чечни. Их родители получат по 500 тысяч рублей в ближайшее время.
Кадыров написал, что наиболее популярными именами стали Ахмат, Байсангур и Шейх-Мансур. Акция проводилась за счёт регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Глава республики поблагодарил всех родителей, которые назвали своих сыновей в честь национальных героев. По его словам, это является важным шагом, который не только отражает уважение к истории и подвигам предков, но и даёт важный пример для будущих поколений.
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Кадыров написал, что наиболее популярными именами стали Ахмат, Байсангур и Шейх-Мансур. Акция проводилась за счёт регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Глава республики поблагодарил всех родителей, которые назвали своих сыновей в честь национальных героев. По его словам, это является важным шагом, который не только отражает уважение к истории и подвигам предков, но и даёт важный пример для будущих поколений.
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Анастасия Чинкова