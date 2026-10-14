На Урале «салон с кальяном» оказался борделем
В Екатеринбурге правоохранители пресекли деятельность борделя, организованного семейной парой. Видео с места событий публикует Telegram-канал Ural Mash.
На кадрах видно, как стражи порядка заходят в здание и задерживают находившихся там людей. По информации СМИ, организаторы заманивали девушек в салон под предлогом вакансий хостес и массажисток, представляя заведение как «салон с кальяном». Однако после трудоустройства работниц принуждали к оказанию интимных услуг. Клиенты самостоятельно выбирали себе мастера.
Как уточнили в полиции, помещение салона оборудовали камерами, замаскированными под датчики дыма. Устройства слежения установили в том числе в туалетах и душевых. В ходе рейда правоохранители задержали девять человек.
Ранее бордель-лабиринт накрыли в «квартале миллионеров» в российском городе. Подробности — в нашем материале.
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