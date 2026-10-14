На Урале «салон с кальяном» оказался борделем

14 октября 2026, 13:37

В Екатеринбурге супруги организовали бордель под виде массажного салона

Фото: istockphoto/Asian

В Екатеринбурге правоохранители пресекли деятельность борделя, организованного семейной парой. Видео с места событий публикует Telegram-канал Ural Mash.