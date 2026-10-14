Сын оппозиционера совершил самоубийство
Сын российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова* Иван покончил с собой. О произошедшем сообщили в оперативных службах.
Старший отпрыск оппозиционера на протяжении долгих лет боролся с тяжелыми внутренними проблемами. Обстоятельства произошедшего не разглашаются.
У иноагента было трое детей: дочь Анастасия и сын Иван от первого брака, а также сын Александр от второго. Политик в настоящее время проживает за границей. В 2023 году его объявили в розыск, а в 2024 году заочно приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков об армии РФ.
Ранее российский участковый записал видео о семейных проблемах и совершил самоубийство. Подробности — в нашем материале.
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