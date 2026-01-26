Сеть «7-Eleven» зарегистрировала два товарных знака в России
Японская сеть магазинов «7‑Eleven» зарегистрировала два одноимённых товарных знака в Роспатенте. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Документы подтверждают, что компания оформила товарные знаки по классам МКТУ № 29, 30, 32, 35 и 43. Это позволит сети официально продавать продукты питания, напитки и оказывать ряд услуг в России. Стоит отметить, что сеть «7‑Eleven», основанная в Техасе, входит в число крупнейших в мире розничных компаний шаговой доступности.
Ранее стало известно, что компания Apple зарегистрировала новый товарный знак в России. Бренд планирует оказывать образовательные и развлекательные услуги.
Читайте также: