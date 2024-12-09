Школа в ЖК «Рублевский Квартал» готова на 57%

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Компания «Самолёт» продолжает возведение школы в жилом комплексе «Рублевский Квартал». На сегодняшний день степень готовности объекта составляет около 57%, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Четырёхэтажная школа имеет общую площадь 13 000 квадратных метров и рассчитана на 1100 учеников, которые будут обучаться в 44 классах. Для младших школьников предусмотрены отдельные классы и зоны продлённого дня, а для старшеклассников — специализированные кабинеты и лаборатории по физике, химии, биологии и информатике.
В мастерских для трудового обучения и творчества дети смогут заниматься изобразительным искусством, музыкой, кулинарией, шитьём, работой с деревом и металлом. Информационно-библиотечный центр будет оснащён книгохранилищем на 20 000 книг, а спортивный зал — на 300 и 500 квадратных метров. Столовая будет вмещать в себя 550 человек.
Жилой комплекс «Рублевский Квартал» находится в селе Лайково, Одинцовский городской округ, Московская область. Школа на 1100 мест станет первым социальным объектом комплекса и будет построена в 2025 году.
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Дайана Хусинова