Весенние каникулы 2024: чем заняться и куда съездить в Подмосковье

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В российских школах вскоре настанут долгожданные каникулы. О том, как провести выходные, куда отправиться в Подмосковье и сколько будут отдыхать школьники весной в 2024 году, расскажет редакция «Радио 1».
Когда начинаются весенние каникулы у школьников в 2024 году
Начало весенних каникул зависит от того, какой формат обучения выбран школой. Если дети учатся по четвертной системе, то в большинстве российских школ ученики будут отдыхать с 25 по 31 марта. Школьники с триместровой системой будут отдыхать с 8 по 14 апреля.
Топ-6 идей, чем заняться на каникулах
1. Прогулка в лесу или паркеПрогулка в лесу или парке придаст школьнику новых сил перед наступлением новой учебной четверти. Если снег еще не растаял, можно организовать активный отдых и отправиться кататься на лыжах или коньках.
2. Поездка в развлекательный центр
Лучше всего во время коротких весенних каникул активно проводить время. В этом помогут квесты, батуты, боулинг и т.д. Кроме того, в развлекательном центре можно провести время в компании друзей или обрести новые знакомства со сверстниками.
3. Поход в музей
Как правило во время каникул во многих городских музеях проводятся познавательные выставки. Кроме экскурсий по музею, можно также принять участие в различных познавательных мастер-классах, семинарах и т.д.
Коломенский музей пастилы отмечает юбилей
4. Фотосессия с друзьями или семьей
Отличным времяпровождением станет фотосессия с друзьями или семьей. Можно нарядиться в тематические костюмы и устроить семейный фотокарнавал.
5. Поход в кинотеатр
Во время детских каникул в кинотеатрах часто проходят показы детских и подростковых кинолент. На сеансы можно прийти всей семьей или с друзьями.
6. Рукоделие
На каникулах у детей появляется много свободного времени, и чтобы занять школьника, можно преподнести ему в качестве презента набор для рукоделия. Это может быть вышивка, пластилин, пряжа, мозаика, конструктор и т.д.
Куда съездить в Подмосковье на каникулах 25-31 марта
1. Приокско-Террасный заповедникНа юге от Москвы к берегам Оки расположился заповедник, в котором можно увидеть редкие виды растений, птиц и животных. Отличительной чертой заповедника является то, что в нем выращивают зубров. Каждое животное получает имя, начинающееся со слога «Му».
В этом заповеднике школьники смогут поближе познакомится с животными и растениями, а также узнать о том, как они живут в дикой природе.
2. Коломенский кремль
Одна из самых больших крепостей Подмосковья была возведена еще в начале XVI века. Собор в историческом центре Коломны был построен по воле Дмитрия Донского. На фоне купеческих усадеб и особняков получаются очень атмосферные фотографии.
3. Музей игрушки в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде находится музей русских народных и западноевропейских игрушек XX века. Школьники с большим удовольствием рассматривают изделия и знакомятся с историей и культурой различных стран. В музее можно увидеть яркие новогодние украшения и трогательные детские портреты, написанные российскими и европейскими художниками.
4. Киногород Piligrim Porto
В Солнечногорском районе Московской области находится необычный киногород. Он появился во время съемок фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии». Сюда приезжают, чтобы сделать фотографии фасадов старинных домов, эшафота, посетить храм и постоять за штурвалом большого корабля.
5. Музей русского десертаВ Звенигороде находится музей, в котором школьники всех возрастов смогут отведать сладости. На первом этаже гостей ждут «Чайная», комната с русской печью и зал, который рассказывает о кухне в советской коммуналке. На втором этаже — залы с буфетами и картинами.
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Анастасия Хохлова