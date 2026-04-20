Школьникам в Латвии запретили говорить по-русски даже на переменах

Школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.
Депутат охарактеризовал эти меры как скрытый запрет на использование русского языка. Он отметил, что в детских садах воспитатели и педагоги сейчас «стараются выделиться», запрещая воспитанникам общаться друг с другом на родном языке.
Росликов также подчеркнул, что в последнее время всё чаще фиксируются случаи отказа в обслуживании, если клиент не говорит на латышском языке.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России планирует ввести обязательное изучение второго иностранного языка в школах.
