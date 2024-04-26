Шохин рассказал о закрытой встрече Путина с бизнесом

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В ходе закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса обсуждались конкретные и практические вопросы. Об том рассказал председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщает РИА Новости.
«Конкретика получилась, были подняты вполне практические и конкретные вопросы. Не просто идеологические о том, что хорошо бы, чтобы налоги были стабильные и предсказуемые. Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями, так называемой редомицеляции и деофшоризации», — рассказал Шохин.Помимо этого, косвенно была затронута тема, связанная с деприватизацией, добавил председатель РСПП.
Ранее российский лидер заявил, что угроза инфляции в России сохраняется, но судя по объективным тенденциям, которые складываются в экономике, снижение ключевой ставки Центрального Банка должно произойти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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