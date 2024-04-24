Шойгу отстранил задержанного Иванова от должности замминистра обороны

Фото: сайт Минобороны РФ
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от занимаемой должности заместителя министра. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.
Известно, что сейчас Иванов находится под стражей в московском «Лефортово».
Вечером 23 апреля Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.
Ранее Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — заявил собеседник издания.
Вечером 23 апреля Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.
Ранее Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак