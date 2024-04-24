Радио1
Главная / Новости / Общество/ Шойгу отстранил задержанного Иванова от должности замминистра обороны

Шойгу отстранил задержанного Иванова от должности замминистра обороны

ТАСС: Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны
24 апреля 2024, 22:56
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от занимаемой должности заместителя министра. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.
Известно, что сейчас Иванов находится под стражей в московском «Лефортово».

«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — заявил собеседник издания.


Вечером 23 апреля Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых

В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО
#дело
#сергей шойгу
#уголовное дело
#ук
#минобороны
#рф
Стала известна сумма вменяемой замминистру обороны Иванову взятки
ТАСС: Эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей
24 апреля 2024, 23:32

Фото: РИА Новости / Надежда Чичерова

Сумма взятки, которая была получена в виде различных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 миллиарда рублей. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в эту сумму входят материальные блага и услуги крупных подрядчиков.

«Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода. Таким образом, стоимость этих услуг более 1 миллиарда рублей», — заявил собеседник издания.
Источник добавил, что еще будет проведена экспертиза.

Вечером 23 апреля Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Читайте также:

ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых

В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО

#дело
#уголовное дело
#ук
#услуги
#следствие
#дома
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Снотворное не поможет»: сомнолог рассказал, что делать при ночном пробуждении
Сомнолог Ковальзон объяснил, из-за чего люди просыпаются среди ночи и что с этим делать
24 апреля 2024, 22:50

Фото: iStock/eugenekeebler

Сомнолог Владимир Ковальзон в интервью Общественной Службе Новостей рассказал о причинах ночного пробуждения и как с ним бороться.
По его словам, ночные пробуждения не представляют опасности. Самое страшное, что может быть — испуг человека и последующие навязчивые мысли, что это разрушает психику.

«Снотворное тут точно не поможет. Среди ночи его пить нельзя. Если это случилось, попробуйте почитать книжку, отвлечься, походить и сон сам придет», — сказал специалист.

Как отметил сомнолог, чаще всего подобные «подрывы» могут быть связаны с пересыпом. И в основном случаются у пожилых людей. Они просыпаются в 4 утра и не понимают, что выспались.

«Контролировать питание, чтобы не переедать, нельзя полнеть, есть сладкое, жирное. Ложитесь позже, вставайте раньше, придумывайте какие-то занятия», — отметил он.
У молодёжи ночные пробуждения могут возникнуть из-за «реактивных состояний». То есть человек плохо спит в силу каких-то эмоциональных переживаний. Это можно исправить принятием щадящих успокоительных.

Читайте также:

Врач Тур рассказала о «чудо-наушниках», которые спасут россиян от выгорания и неврозов

Психолог Лыков рассказал, как помочь ребёнку преодолеть стресс

Врач Зубарева: Стресс может вызывать изжогу и вздутие
#россия
#врач
#сомнолог
#экспертное мнение
#сон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых
24 апреля 2024, 21:11

Фото: сайт Минюста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разработала новые модели спецодежды для заключённых. Совещание по данному вопросу под председательством министра юстиции Контантина Чуйченко и директора ФСИН Аркадия Гостева с представителями правозащитных организаций состоялось в Минюсте РФ.
Отмечается, что участники совещания осмотрели новые образцы спецодержды. Они подчеркнули, что одежда играет большую роль в становлении осуждённых на путь исправления. Таким образом, она должна быть комфортной, современной и менее мрачной.

Разработка новых моделей спецодежды осуществлялась с учётом вида режима исправительной колонии, а цветовая гамма выбиралась в совместной работе с психологами.

В результате работы ФСИН, изменения коснулись уже имеющихся 11 видов предметов спецодежды. Также появились новые 8 элементов.

Читайте также:

Минюст РФ дополнил список нежелательных иностранных организаций

Путин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием образования ведомства

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
#фсин
#одежда
#тюрьма
#изменения
#разработка
#минюст рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
24 апреля 2024, 20:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Копия документа опубликована в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в «Основы законодательства РФ о культуре». В них предлагается добавить статью об «Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия».

Согласно проекту закона, организатор зрелищного мероприятия вместе с собственником места его проведения должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Порядок и условия проведения мероприятия устанавливает организатор.

Также уточняется, что место проведения массовых зрелищных мероприятий должно быть оснащено всей необходимой инфраструктурой для поддержания общественного порядка. В случае, если помещение не соответствует требованиям, его владельцу запретят проводить мероприятия.

Читайте также:

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

В Подмосковье будет разработан законопроект о кадетском образовании

Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами
#госдума
#законопроект
#безопасность
#охрана
#меры
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье нарушение противопожарного режима в лесах грозит крупным штрафом
24 апреля 2024, 20:41

Фото: istockphoto / TonyFuse

Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят большие штрафы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе порядка 95% лесных пожаров происходят по вине человека.

«Костры и травяные палы представляют собой угрозу и требуют технологического подхода, а также своевременной подготовки к пожароопасному периоду. Нас ждет жаркое лето, и весна у нас идет с опережением температурного режима. В преддверии майских праздников будет большой запрос на шашлыки, отдых в лесу. Мы должны быть во всеоружии», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В этом году на территории лесных массивов Подмосковья работает контроль при помощи и цифровых сервисов на маршрутах, которые заранее были составлены по опыту прошлого года.

«Мы сформировали новые цифровые способы контроля. С 15 апреля через сервис «Проверки Подмосковья» следим за работой наших инспекторов, чтобы понимать коэффициент полезного действия от патрулирования. Начиная с майских праздников будем направлять записи с камер в территориальные подразделения. Внедрим в приложение «Народный инспектор» дополнительную категорию «Костер в лесу». И каждый неравнодушный житель сможет снять и передать информацию о нарушениях инспектору», — поделился председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.

Стоит отметить, что для нарушителей сумма штрафа составит — для физических лиц до 60 тыс. рублей, для должностных лиц до 110 тыс. рублей, для юрлиц до 2 млн рублей. Кроме этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

Читайте также:

В Луховицах потушили лесной пожар

В Подмосковье за выходные потушили два лесных пожара

В лесах Подмосковья установят шлагбаумы и фотоловушки для борьбы с поджигателями
#губернатор
#отдых
#весна
#шашлыки
#пожар
#безопасность
#андрей воробьёв
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нам большие размеры не нужны»: сексолог высказалась об интимной операции Лепса
Сексолог Савская: желающим увеличить пенис мужчинам надо обращаться к психологам
24 апреля 2024, 19:24

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Российский певец Григорий Лепс за кулисами премии «Шансон года» признался, что перенёс интимную операцию. Однако она имела побочный эффект – привела к уменьшению полового органа. Слова артиста приводит «МК».
Артист не раскрыл, какую именно операцию сделал, но, судя по описанию, операция явно требовалась певцу из-за проблем со здоровьем, а не для эстетики. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала сексолог Ольга Савская.

К интимным операциям принято относить увеличение полового органа, его выпрямление в случае врождённой патологии. Однако к такому роду вмешательств относятся и удаление различных папиллом, прыщей, которые могут быть первыми признаками онкологии, обрезание крайней плоти и даже операции на мочевом пузыре. В целом, интимные операции включают любые процедуры в области паха и внутренних органах, расположенных вблизи полового члена.

При этом Савская подчеркнула, что эстетические операции, как правило, делают мужчины с комплексом неполноценности.

«Все эти операции, которые я перечислила, здесь нет стопроцентной гарантии, что все пройдёт хорошо. Если мужчины делают операции только для эстетики, по психологической причине, то это, как правило, не срабатывает, поскольку такие проблемы нужно решать через психологию. Но, возможно, будет какая-то иллюзия. Ведь мужчина делает это не для себя, а для своей самооценки, и чтобы женщина оценила. Большие размеры женщине вообще не нужны, поскольку объём влагалища составляет 10-12 сантиметров. Поэтому порой мужчины делают операции, которые им вообще не нужны», – пояснила сексолог.
Также врач отметила, что любая операции в интимной зоне требует реабилитации и полного восстановления, срок которого зависит от типа вмешательства. При этом эстетические операции могут нести различные риски, поскольку введённые в половой орган шарики, иные инородные предметы для увеличения, а также силикон и гиалуроновая кислота могут скатываться, уходить из органа в другие полости организма. Также нередки случаи развития онкологии после подобных операций.

Читайте также:

Секс-эксперт назвал способы увеличить пенис без операции

Секс-коуч подсказала мужчинам способы доведения партнерши до оргазма

Назван необычный способ сделать секс ярче и чувственнее
#секс
#здоровье
#операция
#певец
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как сэкономить на куличах и пасхе
Экономист Зубец: сэкономить в Пасху можно, если праздновать с родственниками
24 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/a-lesa

Традиционный набор пасхальных продуктов в России за последние три года подорожал на 35%. Теперь кулич, творожная пасха и десяток яиц обойдутся по меньшей мере в 1 105 рублей.
По словам аналитиков, такой рост цен обусловлен резким подорожанием яиц и сахара. Первые, в свою очередь, за представленный период выросли в цене на 50%. В результате, подорожали ингредиенты для кулича – на 10%, а для творожной пасхи – на 6%, рассказала гендиректор аналитического агентства Марина Петрова.

В вою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская рассчитала, сколько на приготовление кулича потратят жители Москвы и Московской области. Так, первые потратят 680 рублей, а жители Подмосковья – 589 рублей.

«Нельзя говорить, что это кратное удорожание и у людей нет возможности купить продукты. На самом деле у нас есть повышение доходов наряду с повышением цен», – сообщил в беседе с «Москвой 24» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.
При этом специалист посоветовал россиянам, которые всё же хотят сэкономить, объединиться для празднования с семьёй, коллективом или соседями. Так получится купить ингредиенты с меньшими затратами.

Читайте также:

Когда отмечают Пасху в 2024 году: родительские дни, схождение огня и традиции

Великий пост 2024: Как соблюсти традиции и не набрать вес

Антидиетолог Ионова рассказала, чем заменить в пост животный белок
#пасха
#продукты
#россияне
#традиции
#цены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поцелуи Николая II и воровская удача: Что вы не знали о Пасхе
24 апреля 2024, 19:18

Фото: iStock/RomoloTavani

Пасха — один их самых важных и самых древних православных праздников. За многовековой историей скрываются десятки крайне необычных пасхальных традиций.
О самых интересных обычаях празднования Пасхи расскажет редакция «Радио 1».

История Пасхи


Пасха — самый главный праздник православных христиан. Само слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что переводится как «прошел мимо» и отсылает к библейскому преданию об исходе евреев из Египта. Согласно Библии, евреи жили в Египте более 400 лет, пока однажды их численность не превысила численность египтян. Тогда фараон повелел обратить евреев в рабов, а всех новорожденных евреев убить. Однако одного из них, будущего освободителя Моисея, удалось спасти.

Когда Моисей вырос, то пришел к фараону с просьбой отпустить его людей, но фараон отказался. После этого разгневанный Бог наслал на Египет десять бедствий (десять казней египетских) — в стране разразился голод, мор и неурожай. В преддверии десятой ночи, когда должны были погибнуть все египетские первенцы, Бог передал через Моисея совет: пусть каждая еврейская семья зарежет ягненка и помажет его кровью дверь своего дома — это спасет их младенца от смерти. Ночью ангел-губитель спустился в Египет и действительно не тронул ни одного еврейского ребенка — прошел мимо них, а ягненок, то есть пасхальный агнец, стал символом жертвенности.

Традиции Пасхи


В пасхальное воскресенье верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», на то что им отвечают — «Воистину воскрес!». При этом в субботу перед праздником христиане собираются в храмах на всенощное бдение, а с собой берут традиционные пасхальные угощения — крашенные яйца, куличи и творожные пасхи.

У христиан также принято биться яйцами. Несколько человек берут сваренные вкрутую крашеные яйца и бьют их друг о друга скорлупой. Побеждает тот, у кого скорлупа яйца останется целой. Считается, что тому, чьё яйцо уцелело, удача будет сопутствовать весь будущий год.

Однако, эти пасхальные традиции известны всем с раннего детства. На самом деле, в раннем христианстве существовало множество обычаев, которые современному верующему могут показаться крайне странными.

В Египте «крашенками» защищались от невзгод


Христианская традиция красить яйца к Пасхе зародилась ещё в древнем Египте. Как известно, сегодня красный цвет им придают при помощи луковой шелухи. Такая же традиция существовала и во времена фараонов, когда красный цвет яиц ассоциировали с кровью Христовой.

В Египте крашенные яйца не съедали. Их расписывали, а затем расставляли по дому. Считалось, что «крашенки» защитят жилище от пожаров, бурь, наводнений и прочих природных бедствий.

Христование «высших» с «низшими»


Во времена имперской России на Пасху высшие сословия всегда христовались с низшими. Так, хозяева троекратно целовались со слугами и подчинёнными. Не исключением были и сами российские императоры.

Стараясь стать ближе к русскому народу, император Николай II, согласно отчёту за 1904 год, перецеловал 1730 «мужиков».

Как Пасху отмечают воры


Несмотря на то, что воровство в христианстве считается смертным грехом, бандиты также отмечают Пасху и даже имеют свои традиции к этому празднику. Считается, что вору, который сможет украсть у прихожанина что-то дорогое во время богослужения, будет сопутствовать удача на протяжении всего грядущего года.

Шведы к Пасхе наряжаются в ведьм


В Швеции Пасху принято отмечать уж совсем необычным образом. Согласно шведской легенде, в ночь перед Пасхой ведьмы собирались на горе Блокула и устраивали там шабаш. Теперь на этот праздник девочки наряжаются в ведьм и ходят по домам с медными чайниками, в которые собирают сладости.

Читайте также:

Великий пост в 2024 году: Даты, суть, как подготовиться, правила питания

Масленица 2024: как отмечают и чего нельзя делать, чтобы не накликать беду

Историк Ломако: Масленица сплетает в себе языческие и православные корни
#пасха
#православие
#христиане
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Каширы Шувалов поздравил с Днём рождения сына участника СВО
24 апреля 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава Каширы Михаил Шувалов поздравил с Днём рождения сына военнослужащего-участника спецоперации. Он вручил мальчику подарок, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Олегу исполнилось шесть лет. Он посещает детский сад. Воспитатели отмечают интерес мальчика к творческим занятиям. Он с удовольствием участвует в муниципальных конкурсах, занимая призовые места», – рассказал Шувалов в своём телеграм-канале.
Он добавил, что у мальчика есть старшие брат и сестра, и вместе с мамой они ждут возвращения отца.

Читайте также:

Каширские школьники отметили День Земли

В Кашире проводят установку новых автобусных остановок

«Меня скоро починят»: в Кашире ремонтируют детские площадки
#кашира
#ребёнок
#михаил шувалов
#сво
#спецоперация
#военные
#семья
#день рождения
#подарок
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф