Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Шольцу

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Об этом заявил действующий председатель ведомства Бербель Бас.
Отмечается, что 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, при этом 207 депутатов поддержали кабмин Шольца, а 116 — воздержались. Для вынесения вотума недоверия необходимо не менее 367 голосов.
Такое решение было ожидаемым после распада правящей коалиции из представителей Социал-демократической партии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).
По данным Deutsche Welle, теперь Шольц должен предложить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. Но президент может отказаться от этого шага, что маловероятно. Внеочередные выборы должны состояться не позднее 60 дней после голосования бундестага.
Действующее правительство сможет работать февраля 2025 года до внеочередных выборов.
Запрос о доверии направил сам Шольц 11 декабря.
Перед голосованием Шольц заявил, что ФРГ не отправит на Украину свои войска и дальнобойные ракеты Taurus, пока он занимает свой пост.
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Такое решение было ожидаемым после распада правящей коалиции из представителей Социал-демократической партии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).
По данным Deutsche Welle, теперь Шольц должен предложить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. Но президент может отказаться от этого шага, что маловероятно. Внеочередные выборы должны состояться не позднее 60 дней после голосования бундестага.
Действующее правительство сможет работать февраля 2025 года до внеочередных выборов.
Запрос о доверии направил сам Шольц 11 декабря.
Перед голосованием Шольц заявил, что ФРГ не отправит на Украину свои войска и дальнобойные ракеты Taurus, пока он занимает свой пост.
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Элина Позднякова