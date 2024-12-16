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Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Шольцу

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Об этом заявил действующий председатель ведомства Бербель Бас.
Отмечается, что 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, при этом 207 депутатов поддержали кабмин Шольца, а 116 — воздержались. Для вынесения вотума недоверия необходимо не менее 367 голосов.

Такое решение было ожидаемым после распада правящей коалиции из представителей Социал-демократической партии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП).



По данным Deutsche Welle, теперь Шольц должен предложить президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент. Но президент может отказаться от этого шага, что маловероятно. Внеочередные выборы должны состояться не позднее 60 дней после голосования бундестага.

Действующее правительство сможет работать февраля 2025 года до внеочередных выборов.

Запрос о доверии направил сам Шольц 11 декабря.

Перед голосованием Шольц заявил, что ФРГ не отправит на Украину свои войска и дальнобойные ракеты Taurus, пока он занимает свой пост.

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#шольц
«Рождество в страхе»: В ФРГ протестуют работники Volkswagen
Работники Volkswagen в ФРГ протестуют против планов по сокращению производства
16 декабря 2024, 18:33

Фото: istockphoto/aquatarkus

В Ганновере сотрудники одного из предприятий автоконцерна Volkswagen вышли на митинг протеста против планов руководства по сокращению производства. В акции приняли участие около ста человек.
Как сообщает информационное агентство DPA, работники автогиганта собрались около одного из отелей в этом городе на севере Германии. Именно там представители руководства компании должны были встретиться с лидерами профсоюза для проведения кризисных переговоров относительно планов концерна по масштабному снижению издержек.

«Мы не хотим вступать в рождественские каникулы с этой неопределенностью, со страхом перед увольнениями или закрытием предприятий», — сказала один из организаторов акции, глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло.

Протестующие призывают соблюдать условия трудовых соглашений, сохранить рабочие места и отказаться от сокращения производства. Работники также предлагают экономить на управленческом аппарате вместо увольнения рядовых сотрудников.

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Милонов призвал не повторять за Илоном Маском
Милонов о создании министерства эффективности: не следует повторять за Маском
16 декабря 2024, 18:31

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Не следует буквально повторять то, что вводится в США, даже если этим занимается Илон Маск, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя предложение создать министерство эффективности для целесообразного расходования бюджетных денег. По его словам, такое решение вряд ли сможет позитивно повлиять на ситуацию.
«Не всегда, наверное, следует побуквенно повторять то, что делается в США. Даже такой рок-звездой, как Илон Маск. <…> Не думаю, что создание нового ведомства сможет как-то повлиять на умозрительные критерии эффективности», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
Милонов добавил, что архитектура государственной власти в России и так достаточно сбалансирована, а также контролируется несколькими надзорными органами.

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#илон маск
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Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций Евросоюза
16 декабря 2024, 18:27

Патриарх Кирилл (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла, постпреда России при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов из 15-го пакета санкций Евросоюза. Об этом в беседе с журналистами сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Политик подчеркнул, что в рамках новых санкционных ограничений предлагались сумасшедшие идеи. Венгрия заявила, что не поддержит введение санкций в отношении указанных граждан, ведомств и организаций России. В результате удалось добиться их исключения из нового пакета.

В понедельник, 16 декабря, совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций, куда также вошли компании и физлица из Китая, Индии, ОАЭ и Ирана, которые обвиняются в поставке России товаров двойного назначения.

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#патриарх кирилл
#санкции
#россия
#евросоюз
#венгрия
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Белоусова назначили главой набсовета ВСК сроком на пять лет
16 декабря 2024, 18:22

Андрей Белоусов (Фото: kremlim.ru)

Министра обороны России Андрея Белоусова назначили председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании на пять лет. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Из распоряжения, которое подписал премьер-министром Михаил Мишустин, следует, что полномочия бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу как председателя набсовета досрочно прекращены.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что бывший глава ведомства Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) государства. Министр обороны Российской Федерации выразил благодарность Сергею Шойгу, а ещё администрации президента, самому российскому лидеру Владимиру Путину, Федеральному собранию и коллегам по силовому блоку.

Андрей Белоусов заявлял, что ракеты средней дальности, которые США собираются разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут.

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Венгрия наложила вето на выделение ЕС €6,5 млрд на оружие для Киева
16 декабря 2024, 18:18

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия наложила вето на решение ЕС выделить €6,5 млрд на вооружение для Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который принял участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе. Его слова приводит телеканал М1.
«Сегодня я наложил вето на выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине», — сказал Сийярто.

Венгрия уже не впервые блокирует выделение средств из Европейского фонда мира на вооружение для ВСУ. Будапешт предупреждал, что будет придерживаться своей позиции, пока Украина не сможет гарантировать, что никакие венгерские компании не попадут в список «международных спонсоров войны».

Сийярто также отметил, что никто из присутствующих на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение о прекращении огня на Украине в Новый год и Рождество, многие даже выступили против.

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Политолог Светов: Западу выгодно демонизировать Асада после его свержения
16 декабря 2024, 18:18

Башар Асад (фото: kremlin.ru)

Западу выгодно демонизировать бывшего главу Сирии Башара Асада и распространять о нем слухи после его свержения. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя статью британской газеты Financial Times о том, что Асад якобы отправил в Москву несколько самолетов с 250 миллионами долларов наличными. По его словам, это стандартная история, которая происходит со свергнутыми главами государств.
«Никто не может подтвердить достоверность этой информации. Сейчас, когда Башар Асад свергнут, его нужно демонизировать до последнего. Можно вспомнить, что, когда свергли Саддама Хусейна, его обвинили в том, что он делает химическое оружие, но это оказалось неправдой», — объяснил политолог в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время стало известно, что в Москву эвакуировали часть сотрудников российских загранпредставительств в Дамаске. Как сообщают argumenti.ru, спецрейс ВКС России с россиянами на борту прилетел с авиабазы Хмеймим. Вместе с ними прибыли дипломаты из Абхазии, КНДР и Белоруссии.

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#кндр
#сирия
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Экс-президент Сирии Асад раскрыл обстоятельства бегства из страны
Башар Асад: О падении Дамаска я узнал на российской военной базе
16 декабря 2024, 17:49

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)

Сложивший с себя полномочия главы государства президент Сирии Башар Асад сообщил, что изначально не планировал покидать страну. Он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными.
Об этом сообщила пресс-служба Асада в специальном заявлении, озаглавленном «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии». Судя по тексту, документ был составлен уже в Москве.

По словам Асада, о том, что сирийские войска оставили позиции и сдали столицу, он узнал уже находясь на российской военной базе в Хмеймиме. Экс-президент утверждает, что объект подвергался усиленным атакам беспилотников. Именно поэтому Москва приказала командованию авиабазы эвакуировать Асада в Россию.

По словам бывшего сирийского лидера, он не бросал народ и армию, но не видел смысла в своём дальнейшем пребывании в стране, так как не мог больше выполнять полномочия по управлению государством после захвата власти вооружённой оппозицией.

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#беспилотник
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Путин: Российские военные комплексы превосходят американские
16 декабря 2024, 17:41

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Специалисты российского военно-промышленного комплекса смогли создать более современные и мощные ударные военные комплексы, чем есть на вооружении армии США. Причём как наземного, так и морского базирования.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны страны. Он вспомнил советские времена, когда Пентагон обладал ракетами средней и меньшей дальности не только наземного, но также воздушного и морского базирования, которых не было у Москвы.

«Сейчас наши "Калибры", "Цирконы", гиперзвуковые комплексы морского базирования по всем параметрам превосходят американские», — сказал российский лидер.

Путин также напомнил о недавно созданных и испытанных ракетах Х-101, которые по своим показателям кратно превышают всё то, что есть «у потенциального противника». Этот снаряд способен пролететь более четырёх тысяч километров, а оснастить его можно как обычным, так и специальным, то есть ядерным, боезарядом, традиционно ровным и спокойным голосом добавил глава государства.

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#пентагон
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В ЕС не поддержали предложение Венгрии о рождественском перемирии на Украине
Сийярто: в ЕС не поддержали предложение о прекращении огня на Украине
16 декабря 2024, 16:46

Фото: iStock/butenkow

Никто из присутствующих на совете МИД стран Евросоюза не поддержал предложение о прекращении огня на Украине в Новый год и Рождество, многие даже выступили против. Об этом глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил в беседе с журналистками по итогам заседания.
Он подчеркнул, что инициативу, которая бы могла спасти жизни, никто не поддержал. Только глава МИД Словакии поддержал сохранение этого предложения на повестке дня.

На прошлой неделе премьер-министр Виктор Орбан выдвинул в беседе с президентом России Владимиром Путиным идею об обмене пленными между Москвой и Киевом и рождественском прекращении огня. До этого такая инициатива обсуждалась с избранным главой США Дональдом Трампом. При этом, когда предложение было донесено до Владимира Зеленского, от него поступил отказ на его реализацию.

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#венгрия
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#россия
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