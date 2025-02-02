Shot: Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию

Василий Ливанов (Фото: kremlin.ru)
Народный артист РСФСР Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию, медики предпринимают попытки стабилизировать его состояние, сообщил Teлеграм-канал Shot.
По информации канала, 89-летнего артиста госпитализировали с анемией в прошлую пятницу, а потом из-за обморочного состояния перевели в реанимацию. Медицинские работники диагностировали у актера серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков.
Отмечалось, что Василий Ливанов, известный зрителям по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в настоящий момент прикован к постели. Врачи продолжают бороться за жизнь артиста.
Ранее Василию Ливанову провели операцию, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.
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Отмечалось, что Василий Ливанов, известный зрителям по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», в настоящий момент прикован к постели. Врачи продолжают бороться за жизнь артиста.
Ранее Василию Ливанову провели операцию, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.
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Ольга Енгалычева