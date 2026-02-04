«SHOT ПРОВЕРКА» нашла кишечную палочку в блюдах сети ресторанов True Cost

04 февраля 2026, 16:50

Фото: iStock/didecs

«SHOT ПРОВЕРКА» обнаружила в заведениях сети столичных ресторанов True Cost нарушения санитарных норм, а в блюдах — кишечную палочку.





Команда проекта направила агента под прикрытием на кухню одного из ресторанов сети после многочисленных жалоб посетителей заведений. Кроме того, эксперт по пищевой безопасности Ольга Пасько заглянула в точку на Октябрьском Поле и отправила блюда на независимую лабораторную экспертизу в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий.



На первый взгляд в зале все было нормально: сервис на уровне, столы чистые, оснащение профессиональное. Однако же, согласно видеоматериалам от агента «SHOT ПРОВЕРКИ», на кухнях происходит грубое нарушение санитарных норм, в том числе хранение продуктов без упаковки, грязные овощи, открытые полные мусорные баки и многое другое.





«Мидии дефростируются в воде, они уже раскрытые, идёт процесс порчи и микробного обсеменения. Потом эти мидии идут в продукты, люди часто травятся морепродуктами. Девушки сидят в телефоне: они набирают сообщения и этими же руками готовят еду», — отметила Пасько.