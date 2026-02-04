«SHOT ПРОВЕРКА» нашла кишечную палочку в блюдах сети ресторанов True Cost
«SHOT ПРОВЕРКА» обнаружила в заведениях сети столичных ресторанов True Cost нарушения санитарных норм, а в блюдах — кишечную палочку.
Команда проекта направила агента под прикрытием на кухню одного из ресторанов сети после многочисленных жалоб посетителей заведений. Кроме того, эксперт по пищевой безопасности Ольга Пасько заглянула в точку на Октябрьском Поле и отправила блюда на независимую лабораторную экспертизу в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий.
На первый взгляд в зале все было нормально: сервис на уровне, столы чистые, оснащение профессиональное. Однако же, согласно видеоматериалам от агента «SHOT ПРОВЕРКИ», на кухнях происходит грубое нарушение санитарных норм, в том числе хранение продуктов без упаковки, грязные овощи, открытые полные мусорные баки и многое другое.
«Мидии дефростируются в воде, они уже раскрытые, идёт процесс порчи и микробного обсеменения. Потом эти мидии идут в продукты, люди часто травятся морепродуктами. Девушки сидят в телефоне: они набирают сообщения и этими же руками готовят еду», — отметила Пасько.
Тем временем экспертиза блюд показала превышение нормативов по бактериям группы кишечной палочки и общее микробное обсеменение в тартаре из говядины и салате оливье.
Новый выпуск можно посмотреть в канале MAX «SHOT ПРОВЕРКИ».