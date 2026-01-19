SHOT ПРОВЕРКА нашла в салатах «Му-Му» кишечную палочку

19 января 2026, 22:31

Фото: iStock/Djordje Krstic

SHOT ПРОВЕРКА посетила московскую точку сети кафе «Му-Му», где продаются блюда домашней кухни, и обнаружила множественные нарушения санитарных норм.





Тайные агенты SHOT ПРОВЕРКИ заметили отсутствие стерильной одежды у сотрудников, которые также находились в зале и на рабочем месте в одной и той же обуви. При этом один сотрудник рассчитывал гостей, подавал блюда и занимался уборкой грязной посуды. В заведении тара хранилась в открытом виде, отсутствовала маркировка. Для мытья посуды использовали непонятные растворы для мытья посуды, а санузел вовсе не работал.



Эксперт-аудитор ХАССП Ольга Пасько отметила, что эти нарушения сотрудников приводят к загрязнению рабочих поверхностей.





«Доски грязные — возможно перекрёстное загрязнение. Готовая еда долго находится в тёплом цехе, что способствует микробному росту. Шеф-повар не в специальной одежде — нарушение на объекте. Микроволновки свидетельствуют о том, что продукция остывает на витрине, и её разогревают, что также ведёт к микробному росту», — уточнила Пасько.