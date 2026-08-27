SHOT ПРОВЕРКА провела в Петербурге народную инспекцию кафе и ресторанов
Команда народной SHOT ПРОВЕРКИ провела в Санкт-Петербурге проверку местных заведений из-за огромного количества обращений жителей города с жалобами на некачественные блюда и обслуживание.
Эксперты проекта под руководством Анастасии Луговской в ходе инспекции проверили, как соблюдаются санитарные нормы в служебных помещениях и насколько реальное состояние кухни соответствует тому, что видят посетители.
В рамках петербургского сезона проект SHOT ПРОВЕРКА осуществил лабораторные анализы ресторанных блюд, пригласил экспертов из индустрии и изучил истории людей, столкнувшихся с проблемами после посещения заведений.
Премьера первого эпизода петербургского сезона состоится 1 сентября. В течение всего месяца на платформе SHOT ПРОВЕРКИ будут появляться выпуски с анализом экспертных заключений.
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