SHOT ПРОВЕРКА нашла кишечную палочку в пломбире популярных брендов

25 июня 2026, 10:51

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Команда SHOT ПРОВЕРКИ изучила популярные марки мороженого, такие как «48 копеек», «Чистая линия», «Коровка из Кореновки», «Вологодский пломбир» и «Филёвский». Выяснилось, что в пломбире встречаются кишечная палочка, подмена молочного жира растительным и признаки неправильного хранения.





Для исследования образцы оставили таять при комнатной температуре. В первую очередь оценили внешний вид лакомства, консистенцию и поведение после размораживания. Далее мороженое проверили с помощью лабораторного оборудования Российского биотехнологического университета. Представитель Роскачества Наталья Завьялова рассказала, что самым распространенным нарушением является подмена молочного жира растительным.





«В отдельных случаях мы фиксировали отклонения в жирнокислотном составе, не находя фитостеринов. И это означает, что производитель подменил часть дорогого молочного жира растительным, очищенным от стеринов, либо добавил немолочные животные жиры. Об этом же говорит и низкое содержание молочного жира в жировой фазе», — пояснила Завьялова.