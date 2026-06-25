SHOT ПРОВЕРКА нашла кишечную палочку в пломбире популярных брендов
Команда SHOT ПРОВЕРКИ изучила популярные марки мороженого, такие как «48 копеек», «Чистая линия», «Коровка из Кореновки», «Вологодский пломбир» и «Филёвский». Выяснилось, что в пломбире встречаются кишечная палочка, подмена молочного жира растительным и признаки неправильного хранения.
Для исследования образцы оставили таять при комнатной температуре. В первую очередь оценили внешний вид лакомства, консистенцию и поведение после размораживания. Далее мороженое проверили с помощью лабораторного оборудования Российского биотехнологического университета. Представитель Роскачества Наталья Завьялова рассказала, что самым распространенным нарушением является подмена молочного жира растительным.
«В отдельных случаях мы фиксировали отклонения в жирнокислотном составе, не находя фитостеринов. И это означает, что производитель подменил часть дорогого молочного жира растительным, очищенным от стеринов, либо добавил немолочные животные жиры. Об этом же говорит и низкое содержание молочного жира в жировой фазе», — пояснила Завьялова.
По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в некоторых образцах нашли бактерии группы кишечной палочки. Это указывает на нарушения санитарно-гигиенических требований на производстве. Кроме того, мороженое может испортиться во время продажи, поскольку на его вкус и текстуру влияет температурный режим хранения и его нарушение.
Сотрудник лаборатории технологии мороженого Полина Ситникова подчеркнула, что в мороженом не должно быть ощутимых кристаллов льда. Она отметила, что если мороженое растаяло, пролежало несколько дней в таком виде, а затем было снова заморожено, то его микробиологические свойства могут ухудшиться.