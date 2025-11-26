SHOT ПРОВЕРКА выявила антисанитарию и кишечную палочку в «Крошке Картошке»
Команда SHOT ПРОВЕРКИ проверила точку сети «Крошка Картошка» в Москве, где обнаружила серьёзные нарушения санитарных норм и технологических процессов.
По словам эксперта пищевого производства Ольги Пасько, все выявленные нарушения являются системными.
«Мы видим операционный хаос и несоблюдение установленных стандартов. Общее загрязнение предприятия — и в зале, и на кухне. Хранение немаркированного картофеля в зоне критических температур. Начинки, вероятно, лежат до полной продажи, что приводит к высокому микробному числу, стафилококку, сальмонелле и другим скрытым патогенам», — рассказала она.
Отмечается, что несколько блюд отправили на лабораторные исследования. Безопасным для употребления оказался только борщ. В картошке с крабовым мясом обнаружили превышение микробиологического фона. При этом микробное загрязнение в печёном «МЭШ классическом» превысило норму в 30 раз. А вот в «Патата говядина в сырном соусе» выявили не только общее микробиологическое превышение, но и кишечную палочку.
В компании тем временем пообещали самостоятельно проверить точку.
Полный выпуск расследования можно увидеть в канале SHOT ПРОВЕРКИ.