Вышел новый проект от команды SHOT ПРОВЕРКИ — SHOT ПОДДЕРЖКА
Команда SHOT ПРОВЕРКИ представила новый проект — «SHOT ПОДДЕРЖКА», в рамках которого предпринимателям покажут, что контроль и аудит на производстве или в сфере общепита являются не наказанием, а инструментом для повышения безопасности, улучшения процессов, а также защиты клиентов и бизнесменов от ненужных проблем.
Владельцы бизнеса по своей инициативе приглашают команду SHOT ПРОВЕРКИ. Ведущие — журналист и автор проекта Олег Сидякин и профессор, доктор технических наук, эксперт по пищевой безопасности Ольга Пасько — проводят аудит на предприятии, вычисляют потенциальные риски и советуют, как лучше их устранить. На это даётся всего три дня. Обе стороны преследуют общую цель — сделать производство устойчивым, а сервис безопасным.
Первыми участниками проекта стали ресторан «АУФФ», бар «Луна 2077» и компания «Адмирал», занимающаяся переработкой морепродуктов и уже имеющая собственных аудиторов. Везде были обнаружены некоторые недочёты, которые действительно удалось исправить за три отпущенных дня.
Команда «SHOT ПОДДЕРЖКА» открыта к обращениям предпринимателей, которые хотят поддерживать репутацию и развиваться.
Первый выпуск проекта уже доступен к просмотру.
