Вышел новый проект от команды SHOT ПРОВЕРКИ — SHOT ПОДДЕРЖКА

11 ноября 2025, 13:38

Фото: iStock/Suchada Tansirimas

Команда SHOT ПРОВЕРКИ представила новый проект — «SHOT ПОДДЕРЖКА», в рамках которого предпринимателям покажут, что контроль и аудит на производстве или в сфере общепита являются не наказанием, а инструментом для повышения безопасности, улучшения процессов, а также защиты клиентов и бизнесменов от ненужных проблем.