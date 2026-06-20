Шурыгину обманули украинские порноменеджеры: обещали раскрутку и виллу на Бали
Украинские порноменеджеры обманули блогершу Диану Шурыгину, пообещав ей раскрутку аккаунта в OnlyFans и виллу на Бали. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По его данным, 27-летняя экс-участница ток-шоу «Пусть говорят» решила заработать на откровенных фото и видео после расставания со своим возлюбленным. С ней связались специалисты по пиару с Украины и предложили сняться в ЛГБТ*-видео за крупное вознаграждение, виллу и работу в Индонезии.
Девушка согласилась и появилась в двух роликах, после чего попала под статью о распространении порнографии. При этом менеджеры продолжают раздавать ключи от приватных каналов и выкладывать контент с ее участием. Доступ к материалам продают за 11 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что процессуальный статус Шурыгиной может измениться с обвиняемой на потерпевшую, если докажут, что она не давала согласия на распространение материалов или была вовлечена в противоправную деятельность другими лицами.
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