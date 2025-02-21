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Более 30 операций, реанимация и бесплодие: почему мать «русского Кена» Егора Холявина из «Дома-2» все время плачет

Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)

Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)

Общественность знает Егора Холявина как участника шоу «Дом-2». Он давно покинул телеэкраны страны, но люди все продолжают судачить о мужчине. Недавно поводом для обсуждения стало навязчивое желание Егора перекроить свое тело.
Внешне 37-лений Холявин выглядит вполне обычно, поэтому на первый взгляд и не скажешь, что на нем не осталось и живого места. Улыбчивый и обаятельный мужчина производит впечатление человека, который просто придерживается здорового образа жизни. Однако это только тщательно выстроенный образ.

В прошлом десятилетии Егор не отличался эффектным телосложением. Его вес достигал 165 килограммов. Именно тогда Холявин осознал, что пришло время меняться.

Изначально он прошел медицинское обследование, начал заниматься спортом и правильно питаться, а потом, не добившись желаемых результатов, прибегнул к пластическим операциям.

Под нож хирурга Егор ложился 30 раз, восемь из которых привели участника «Дома-2» в реанимацию и едва не способствовали летальному исходу. Мужчина получил звание «первого русского Кена», отличающегося идеальной, но сделанной внешностью.

Егор Холявин (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)

Холявин пришел на «Дом-2»

Егор Холявин появился на свет 24 мая 1987 года в подмосковном городе Железнодорожный. Его мама работала поваром в ресторане, отец служил в Министерстве внутренних дел. Мальчик рос вместе с младшей сестрой.

В 13-летнем возрасте парень вместе с семьей переехал в столичный район Южное Бутово. Егор часто менял учебные заведения, а в старших классах он учился в морском кадетском корпусе.

В 18 лет Холявин отслужил в армии в подразделении МЧС России. Потом парень отучился на финансовом направлении столичного МГУТУ имени Кирилла Разумовского — он собирался открыть собственный бизнес.

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Тогда же Егор подрабатывал в гипермаркете. Через некоторое время он даже стал управляющим. К 20-ти годам молодой человек уже неплохо зарабатывал.

Вскоре Холявин захотел известности и решил поучаствовать в проекте «Дом-2» в 2014 году. Парень хотел проявить свои актерские способности. Однако Егора переживал из-за лишнего веса — в то время он составлял 105 килограммов. Участник реалити-шоу боялся померкнуть на фоне других мужчин с красивыми телами.

«Я понимал, что они круче, но мне, значит, надо быть в два раза круче. Ты должен о себе заявить, у тебя есть на это тридцать секунд, по сути. И вот дали слово мне. Ржали все! Даже за камерами. Я понял, что эти ребята мне не конкуренты. Мне не нужен был этот проект, мне нужна была только оценка: чувак — ты крут!», — откровенничал Егор.

Зрители шоу постоянно насмехались над полным мужчиной. Егор покинул проект в 2015 году и решил навсегда измениться.

Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)

Неожиданное предложение из американской компании

С лишним весом Холявин захотел попрощаться в самом начале осознанного пути.

«Я понял, что мне нужно худеть, так дальше продолжаться не может. Тот период, когда ты понимаешь, что умираешь. Дальше сахарный диабет, проблемы со здоровьем. Ты суицидник, который медленно идет к своей смерти», — вспоминал молодой человек.

Правильный вариант — дефицит калорий и физическая активность — Холявину не подошел. Может, не было достаточной мотивации.

Однажды с Егором связались сотрудники американской компании Mattel, которая выпускает игрушки, и предложили стать «первым русским Кеном» — идеалом кукольной красоты.

Они хотели создать в России такого человека, который демонстрировал бы образец безупречной внешности в стране.

Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)

«Могу скончаться на операционном столе и это тоже для них будет шоу»

За все пластические операции платила компания, но Егору выдвинули весьма жесткие условия. Мужчине можно было ходить лишь в согласованные места, носить определенную одежду и соглашаться на операции выбранных менеджерами организации медиков в США.

«У тебя нет права ни на что», — отмечал Егор.

Холявин сразу осознал, что им смогут манипулировать, так как его вновь втянули в шоу, но уже на чрезмерно недостойных основаниях.

«И я понимал, что на третьей операции могу скончаться на операционном столе. И это тоже для них будет шоу, это тоже для них будет заработок. А это — моя жизнь. Тогда я подумал и сказал: «Ребята, извините, но я не буду с вами работать», — откровенничал экс-участник телестройки.

Егор решил выдвинуть собственные условия. Во-первых, оперироваться он согласился лишь в России и у лично подобранных хирургов. Во-вторых, запросил огромные средства за пребывание в проекте. На заработанные деньги мужчина купил квартиру в районе Садового кольца.

«Я за каждую операцию получаю деньги, каждое посещение определенных процедур тоже оплачивается компанией. Потому что это — работа. Одеться в роли Кена — это работа», — делился Холявин.

Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)

Проблемы со здоровьем из-за операций

В контракте говорилось, что «первому русскому Кену» предстоит 64 раза лечь под нож. Однако прежде надо было сбросить лишний вес. Участник шоу отмечал, что сам он похудел на 69 килограммов, на месте которых потом повисла кожа. Ее пришлось резать и ушивать.

«Операция, с которой все началось, — это абдоминопластика. Хирург убрала мне низ живота, потому что пупок у меня висел. Сделали подтяжку груди, рук. Потом по накатанной: четыре операции на подбородок, операция на верхние веки, на нижние, имплант в подбородок, ринопластика, уши, разрез глаз. Я не трогал на лице только губы», — делился Холявин.

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Переносить все хирургические вмешательства оказалось весьма непросто. Многочисленные операции привели Егора восемь раз на реанимационный стол, где он пару чуть не распрощался с жизнью. Но это не остановило мужчину. Он избрал для себя опасный путь: если смерть, то хотя бы в красивом теле.

«Эта оболочка моя для кого-то может и выглядеть красивой, но внутри у меня куча проблем. Куча проблем именно со здоровьем. Конечно, это — наркозы постоянные… Это — бесплодие. А для меня это очень серьезно, потому что для меня Кен это — семья», — говорил Егор.

Холявин так и не остепенился, но не из-за невозможности завести детей, а из-за обычной нехватки времени между очередными преобразованиями.

Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)

«Я как кукла разрезан»

Мужчина все еще не понимает, когда перестает ложиться под нож. Судя по всему, теперь Егор не представляет жизни без пластических манипуляций.

Число операций все время меняется, а ключевым для Холявина стало стремление к непостижимому результату, о котором он и сам в полной мере не осведомлен. Пластические вмешательства стали для него обычным делом.

«Число каждый раз меняется в связи с тем, что меняюсь я, лицо меняется. Вот имплантат в подбородок не был запланирован. Когда мы сделали четыре операции на подбородок, у меня открылся туповатый…У меня ж не было подбородка. Просто была шея: вот так все перетекало... А потом все убрали. Начали вытягивать подбородок. Вытянули. Это так больно! Хотя я со всеми операциями уже и не чувствую боли, по сути», — уточнял он.

Егор признавался, что под одеждой он прячет огромное количество швов, которые дали бы понять, как тяжело было достичь «идеала».

«Я как кукла разрезан: ноги — отдельно, тело — отдельно. И эти шрамы надо убирать», — откровенничал Холявин.

Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)

Родители молятся за жизнь сына

Егор все еще не может повлиять на отношение родителей к своим изменениям.

«Мама все время плачет, когда слышит об этих операциях», — отмечал мужчина.

Женщина волнуется за сына, полагая, что каждая новая встреча с хирургом может привести к непоправимым последствиям.

«Мама все мои операции переносит очень тяжело. Молится, боится меня потерять. И отец… Они очень сильно постарели. Но они также понимают, что я не остановлюсь, как меня ни упрашивай», — делился Егор.

Закончить преобразования Егор не может из-за подписанного контракта, а еще из-за того, что особо критичен к собственной внешности и все время находит новые изъяны.

А жертвой пластики Холявин себя не считает, поскольку думает, что красота требует таких усилий.

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Возвращение Бородача и Жорика Вартанова: «Наша Russia» появится на телеэкранах после 13-летнего отсутствия
22 февраля 2025, 02:37

Фото: iStock/simpson33

Ставшее легендарным юмористическое шоу «Наша Russia» возвращается на российские телеэкраны уже 7 марта. Последний выпуск любимой всеми передачи вышел еще 13 лет назад. Зрителям пообещали возвращение «Сев-Кав TV» и депутатов Пронина и Мамонова.
Как пишут Starhit, первый выпуск будет посвящен прекрасной половине в связи с празднованием Международного женского дня. Зрителям представят музыкальный фильм, режиссером которого заявлен Саша Абдуллаев, известный по успешному скетчкому «Демис и Марина». Также Гарик Мартиросян вновь примерит роль оператора Жорика Вартанова из «Сев-Кав TV».

К тому же заявлено возвращение охранника Бородача, которого ждет пышная свадьба. Сергей Светлаков появится в фильме в роли инспектора ГИБДД, не берущего взяток. Еще актер появится образе Сергея Белякова, который любит разговорить с телевизором. В числе звезд, снявшихся в новой «Наша Russia», заявлены Филип Киркоров и Любовь Успенская.

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Одна из сестер Кардашьян выпустила в продажу вагинальную жвачку
TMZ: Кортни Кардашьян начала продавать вагинальную жвачку
22 февраля 2025, 00:32

Кортни Кардашьян (Фото: Instagram*/kourtneykardash)

Старшая из сестер Кардашьян Кортни выпустила в продажу линейку вагинальной жвачки. Об этом пишет TMZ.
«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко включить в свой распорядок дня. Наконец-то появился продукт, который эффективен, удобен и приятен в приеме — очень рекомендую!» — прокомментировала выпуск жвачки Кортни.

Продукт предназначен для поддержания нужного уровня рН в организме. По словам Кортни, жвачка благоприятно влияет на женское здоровье и обеспечивает свежесть. Одна ее пластинка сопоставима с употреблением 100 грамм ананаса. Помимо сказанного, как отметила Кортни, жвачка укрепляет иммунитет и борется с заболеваниями кишечника.

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#иммунитет
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«Мне некомфортно общаться»: исполнительница хита «Сигма бой» рассказала об отношениях в школе
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21 февраля 2025, 23:40

Светлана Чертищева (фото: Telegram/@betsy_girl)

Исполнительница хита «Сигма бой» 11-летняя Светлана Чертищева, выступающая под псевдонимом Betsy, заявила в беседе с NEWS.ru, что не общается с одноклассниками из-за дискомфорта.
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«Откровенное платье и томный взгляд»: Фотосессия Седоковой показала, что она отходит от трагедии с Тиммой
Оправившаяся от трагедии певица Анна Седокова снялась в откровенной фотосессии
21 февраля 2025, 22:31

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)

Создаётся впечатление, что певица Анна Седокова уже полностью оправилась от недавней трагедии с её бывшим мужем баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой. Артистка на глазах становится всё раскованнее и увереннее в себе.
В феврале она уже дала первый концерт через два месяца после смерти экс-супруга, напоминает издание Woman.ru. После того выступления певица обратилась с эмоциональным и трогательным обращением к поклонникам.

«Только что закончился концерт, и я хочу сказать вам огромное спасибо. Это было очень сложно и непонятно, но спасибо вам за вашу любовь», — написала Анна в своей социальной сети.

Несмотря на то, что все билеты на концерт были проданы, публика в клубе, где расположена площадка, вела себя довольно сдержанно на фоне недавних трагических событий в личной жизни певицы.

Седокова не собирается останавливаться на достигнутом. Параллельно с возобновлением концертной деятельности она снова стала регулярно публиковать контент в социальных сетях. Ни для кого не секрет, что обладающая весьма привлекательной внешностью артистка никогда не стеснялась выставлять на всеобщее обозрение откровенные фотографии. Прежде некоторые считали, что таким образом она пытается заставить ревновать Яниса Тимму.

Около месяца бывшая солистка группы «ВИАгра» хранила молчание, а прервала его роликом, в котором объясняла, как тяжело приходит в себя после смерти некогда любимого и близкого человека. В доказательство того, что она уже на пути к полному восстановлению, она выложила три довольно эротичные фотографии.

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)

На снимках 42-летняя Анна позирует с томным взглядом и в облегающем платье на тонких бретелях, стоя под струями душа. Образ дополнили массивная золотая цепь и серьги.

«Красивые картинки из прошлого», — подписала Седокова.

Этим она как бы дала понять, что фотографии сделаны до смерти бывшего мужа, но пользователи Сети ей не поверили. Или сделали вид, что не поверили. Вспомнить хотя бы то, как её травили в интернете за участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», хотя всем было прекрасно известно, что съёмки проводились задолго до того, как передача вышла в эфир и Тимма был в то время ещё жив. В любом случае, на певицу обрушилась новая волна ненависти.

«"Такая отвратная", "Фото из прошлого, в котором новое недавнее лицо? Может, не настолько прошлое?", "Быстро очухалась, однако", "Так это недалекое прошлое. Лицо с последних пластик", "Внешность у нее шикарная, а вот душе — работать и работать", "Ну зачем это? То ноет наигранно, то жопу выставляет. Ну будь собой-то уже, ну определись. Чего же ты как вша скачешь? Это уже и не красиво"», — пишут комментаторы.

Анна Седокова (Фото: Инстаграм @annasedokova)

Многие, даже допуская, что это старые фото, осудили Анну за их публикацию в то время, когда семья Тиммы ещё в трауре. Артистка же говорит, что после смерти Яниса каждый раз, падая, она пыталась подниматься снова, и на этот раз ей, кажется, удалось взять себя в руки. Однако возможность комментариев к фотографиям Седокова на всякий случай заблокировала.

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#певица
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#любовь
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#пользователи
#съёмки
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Рианна и A$AP Rocky назовут следующего ребенка в честь адвоката рэпера
21 февраля 2025, 22:07

Рианна и A$AP Rocky (Фото: Инстаграм* @badgalriri

Барбадосская исполнительница Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, определились с именем для третьего ребенка, сообщило издание Daily Mail.
Недавно закончилось судебное разбирательство по делу A$AP Rocky, которому из-за серьезных обвинений грозил многолетний тюремный срок. Рэпера признали невиновным. Рианна и A$AP Rocky так эмоционально восприняли случившееся, что захотели назвать следующего малыша в честь представителя рэпера в суде.

Адвокат Джозеф Такопина поделился, что после заседания музыкант дал ему обещание.

«Они схватили меня и сказали: «Слушай, наш следующий ребенок A$AP Joe». Я сказал: «Ловлю тебя на слове!», — откровенничал защитник.

Еще Джозеф Такопина поделился, что A$AP Rocky сказал ему пару «очень приятных слов» после победы в суде и назвал его членом семьи.

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#суд
#ребёнок
#адвокат
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