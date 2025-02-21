Более 30 операций, реанимация и бесплодие: почему мать «русского Кена» Егора Холявина из «Дома-2» все время плачет

Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
Общественность знает Егора Холявина как участника шоу «Дом-2». Он давно покинул телеэкраны страны, но люди все продолжают судачить о мужчине. Недавно поводом для обсуждения стало навязчивое желание Егора перекроить свое тело.
Внешне 37-лений Холявин выглядит вполне обычно, поэтому на первый взгляд и не скажешь, что на нем не осталось и живого места. Улыбчивый и обаятельный мужчина производит впечатление человека, который просто придерживается здорового образа жизни. Однако это только тщательно выстроенный образ.
В прошлом десятилетии Егор не отличался эффектным телосложением. Его вес достигал 165 килограммов. Именно тогда Холявин осознал, что пришло время меняться.
Изначально он прошел медицинское обследование, начал заниматься спортом и правильно питаться, а потом, не добившись желаемых результатов, прибегнул к пластическим операциям.
Под нож хирурга Егор ложился 30 раз, восемь из которых привели участника «Дома-2» в реанимацию и едва не способствовали летальному исходу. Мужчина получил звание «первого русского Кена», отличающегося идеальной, но сделанной внешностью.
Егор Холявин (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)
Холявин пришел на «Дом-2»Егор Холявин появился на свет 24 мая 1987 года в подмосковном городе Железнодорожный. Его мама работала поваром в ресторане, отец служил в Министерстве внутренних дел. Мальчик рос вместе с младшей сестрой.
В 13-летнем возрасте парень вместе с семьей переехал в столичный район Южное Бутово. Егор часто менял учебные заведения, а в старших классах он учился в морском кадетском корпусе.
В 18 лет Холявин отслужил в армии в подразделении МЧС России. Потом парень отучился на финансовом направлении столичного МГУТУ имени Кирилла Разумовского — он собирался открыть собственный бизнес.
Тогда же Егор подрабатывал в гипермаркете. Через некоторое время он даже стал управляющим. К 20-ти годам молодой человек уже неплохо зарабатывал.
Вскоре Холявин захотел известности и решил поучаствовать в проекте «Дом-2» в 2014 году. Парень хотел проявить свои актерские способности. Однако Егора переживал из-за лишнего веса — в то время он составлял 105 килограммов. Участник реалити-шоу боялся померкнуть на фоне других мужчин с красивыми телами.
Зрители шоу постоянно насмехались над полным мужчиной. Егор покинул проект в 2015 году и решил навсегда измениться.
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
Неожиданное предложение из американской компанииС лишним весом Холявин захотел попрощаться в самом начале осознанного пути.
Правильный вариант — дефицит калорий и физическая активность — Холявину не подошел. Может, не было достаточной мотивации.
Однажды с Егором связались сотрудники американской компании Mattel, которая выпускает игрушки, и предложили стать «первым русским Кеном» — идеалом кукольной красоты.
Они хотели создать в России такого человека, который демонстрировал бы образец безупречной внешности в стране.
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
«Могу скончаться на операционном столе и это тоже для них будет шоу»За все пластические операции платила компания, но Егору выдвинули весьма жесткие условия. Мужчине можно было ходить лишь в согласованные места, носить определенную одежду и соглашаться на операции выбранных менеджерами организации медиков в США.
Холявин сразу осознал, что им смогут манипулировать, так как его вновь втянули в шоу, но уже на чрезмерно недостойных основаниях.
Егор решил выдвинуть собственные условия. Во-первых, оперироваться он согласился лишь в России и у лично подобранных хирургов. Во-вторых, запросил огромные средства за пребывание в проекте. На заработанные деньги мужчина купил квартиру в районе Садового кольца.
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
Проблемы со здоровьем из-за операцийВ контракте говорилось, что «первому русскому Кену» предстоит 64 раза лечь под нож. Однако прежде надо было сбросить лишний вес. Участник шоу отмечал, что сам он похудел на 69 килограммов, на месте которых потом повисла кожа. Ее пришлось резать и ушивать.
Переносить все хирургические вмешательства оказалось весьма непросто. Многочисленные операции привели Егора восемь раз на реанимационный стол, где он пару чуть не распрощался с жизнью. Но это не остановило мужчину. Он избрал для себя опасный путь: если смерть, то хотя бы в красивом теле.
Холявин так и не остепенился, но не из-за невозможности завести детей, а из-за обычной нехватки времени между очередными преобразованиями.
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
«Я как кукла разрезан»Мужчина все еще не понимает, когда перестает ложиться под нож. Судя по всему, теперь Егор не представляет жизни без пластических манипуляций.
Число операций все время меняется, а ключевым для Холявина стало стремление к непостижимому результату, о котором он и сам в полной мере не осведомлен. Пластические вмешательства стали для него обычным делом.
Егор признавался, что под одеждой он прячет огромное количество швов, которые дали бы понять, как тяжело было достичь «идеала».
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
Родители молятся за жизнь сынаЕгор все еще не может повлиять на отношение родителей к своим изменениям.
Женщина волнуется за сына, полагая, что каждая новая встреча с хирургом может привести к непоправимым последствиям.
Закончить преобразования Егор не может из-за подписанного контракта, а еще из-за того, что особо критичен к собственной внешности и все время находит новые изъяны.
А жертвой пластики Холявин себя не считает, поскольку думает, что красота требует таких усилий.
Читайте также:
Насиловал, пил много водки и избивал жену: почему карьера исполнителя хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса пошла по наклонной
«Мне мало секса»: наркотики, кражи и год без интимной близости — что еще известно об актере Илье Любимове из «Не родись красивой»
Ушёл из семьи, предал сына и перенёс пересадку почки: Николаю Расторгуеву 68 лет. Как сейчас живет солист группы «Любэ»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
В прошлом десятилетии Егор не отличался эффектным телосложением. Его вес достигал 165 килограммов. Именно тогда Холявин осознал, что пришло время меняться.
Изначально он прошел медицинское обследование, начал заниматься спортом и правильно питаться, а потом, не добившись желаемых результатов, прибегнул к пластическим операциям.
Под нож хирурга Егор ложился 30 раз, восемь из которых привели участника «Дома-2» в реанимацию и едва не способствовали летальному исходу. Мужчина получил звание «первого русского Кена», отличающегося идеальной, но сделанной внешностью.
Егор Холявин (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)
Холявин пришел на «Дом-2»Егор Холявин появился на свет 24 мая 1987 года в подмосковном городе Железнодорожный. Его мама работала поваром в ресторане, отец служил в Министерстве внутренних дел. Мальчик рос вместе с младшей сестрой.
В 13-летнем возрасте парень вместе с семьей переехал в столичный район Южное Бутово. Егор часто менял учебные заведения, а в старших классах он учился в морском кадетском корпусе.
В 18 лет Холявин отслужил в армии в подразделении МЧС России. Потом парень отучился на финансовом направлении столичного МГУТУ имени Кирилла Разумовского — он собирался открыть собственный бизнес.
Терпела измены и делала аборты по воле мужа: как живет экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина и в чем она упрекнула Пугачеву
Тогда же Егор подрабатывал в гипермаркете. Через некоторое время он даже стал управляющим. К 20-ти годам молодой человек уже неплохо зарабатывал.
Вскоре Холявин захотел известности и решил поучаствовать в проекте «Дом-2» в 2014 году. Парень хотел проявить свои актерские способности. Однако Егора переживал из-за лишнего веса — в то время он составлял 105 килограммов. Участник реалити-шоу боялся померкнуть на фоне других мужчин с красивыми телами.
«Я понимал, что они круче, но мне, значит, надо быть в два раза круче. Ты должен о себе заявить, у тебя есть на это тридцать секунд, по сути. И вот дали слово мне. Ржали все! Даже за камерами. Я понял, что эти ребята мне не конкуренты. Мне не нужен был этот проект, мне нужна была только оценка: чувак — ты крут!», — откровенничал Егор.
Зрители шоу постоянно насмехались над полным мужчиной. Егор покинул проект в 2015 году и решил навсегда измениться.
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
Неожиданное предложение из американской компанииС лишним весом Холявин захотел попрощаться в самом начале осознанного пути.
«Я понял, что мне нужно худеть, так дальше продолжаться не может. Тот период, когда ты понимаешь, что умираешь. Дальше сахарный диабет, проблемы со здоровьем. Ты суицидник, который медленно идет к своей смерти», — вспоминал молодой человек.
Правильный вариант — дефицит калорий и физическая активность — Холявину не подошел. Может, не было достаточной мотивации.
Однажды с Егором связались сотрудники американской компании Mattel, которая выпускает игрушки, и предложили стать «первым русским Кеном» — идеалом кукольной красоты.
Они хотели создать в России такого человека, который демонстрировал бы образец безупречной внешности в стране.
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
«Могу скончаться на операционном столе и это тоже для них будет шоу»За все пластические операции платила компания, но Егору выдвинули весьма жесткие условия. Мужчине можно было ходить лишь в согласованные места, носить определенную одежду и соглашаться на операции выбранных менеджерами организации медиков в США.
«У тебя нет права ни на что», — отмечал Егор.
Холявин сразу осознал, что им смогут манипулировать, так как его вновь втянули в шоу, но уже на чрезмерно недостойных основаниях.
«И я понимал, что на третьей операции могу скончаться на операционном столе. И это тоже для них будет шоу, это тоже для них будет заработок. А это — моя жизнь. Тогда я подумал и сказал: «Ребята, извините, но я не буду с вами работать», — откровенничал экс-участник телестройки.
Егор решил выдвинуть собственные условия. Во-первых, оперироваться он согласился лишь в России и у лично подобранных хирургов. Во-вторых, запросил огромные средства за пребывание в проекте. На заработанные деньги мужчина купил квартиру в районе Садового кольца.
«Я за каждую операцию получаю деньги, каждое посещение определенных процедур тоже оплачивается компанией. Потому что это — работа. Одеться в роли Кена — это работа», — делился Холявин.
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
Проблемы со здоровьем из-за операцийВ контракте говорилось, что «первому русскому Кену» предстоит 64 раза лечь под нож. Однако прежде надо было сбросить лишний вес. Участник шоу отмечал, что сам он похудел на 69 килограммов, на месте которых потом повисла кожа. Ее пришлось резать и ушивать.
«Операция, с которой все началось, — это абдоминопластика. Хирург убрала мне низ живота, потому что пупок у меня висел. Сделали подтяжку груди, рук. Потом по накатанной: четыре операции на подбородок, операция на верхние веки, на нижние, имплант в подбородок, ринопластика, уши, разрез глаз. Я не трогал на лице только губы», — делился Холявин.
Простила предательство мужа, но встретила молодого художника: как живет Вера Мусатова после развода с Александром Михайловым
Переносить все хирургические вмешательства оказалось весьма непросто. Многочисленные операции привели Егора восемь раз на реанимационный стол, где он пару чуть не распрощался с жизнью. Но это не остановило мужчину. Он избрал для себя опасный путь: если смерть, то хотя бы в красивом теле.
«Эта оболочка моя для кого-то может и выглядеть красивой, но внутри у меня куча проблем. Куча проблем именно со здоровьем. Конечно, это — наркозы постоянные… Это — бесплодие. А для меня это очень серьезно, потому что для меня Кен это — семья», — говорил Егор.
Холявин так и не остепенился, но не из-за невозможности завести детей, а из-за обычной нехватки времени между очередными преобразованиями.
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
«Я как кукла разрезан»Мужчина все еще не понимает, когда перестает ложиться под нож. Судя по всему, теперь Егор не представляет жизни без пластических манипуляций.
Число операций все время меняется, а ключевым для Холявина стало стремление к непостижимому результату, о котором он и сам в полной мере не осведомлен. Пластические вмешательства стали для него обычным делом.
«Число каждый раз меняется в связи с тем, что меняюсь я, лицо меняется. Вот имплантат в подбородок не был запланирован. Когда мы сделали четыре операции на подбородок, у меня открылся туповатый…У меня ж не было подбородка. Просто была шея: вот так все перетекало... А потом все убрали. Начали вытягивать подбородок. Вытянули. Это так больно! Хотя я со всеми операциями уже и не чувствую боли, по сути», — уточнял он.
Егор признавался, что под одеждой он прячет огромное количество швов, которые дали бы понять, как тяжело было достичь «идеала».
«Я как кукла разрезан: ноги — отдельно, тело — отдельно. И эти шрамы надо убирать», — откровенничал Холявин.
Егор Холявин (Фото: Инстаграм* @egor_holyavin_official)
Родители молятся за жизнь сынаЕгор все еще не может повлиять на отношение родителей к своим изменениям.
«Мама все время плачет, когда слышит об этих операциях», — отмечал мужчина.
Женщина волнуется за сына, полагая, что каждая новая встреча с хирургом может привести к непоправимым последствиям.
«Мама все мои операции переносит очень тяжело. Молится, боится меня потерять. И отец… Они очень сильно постарели. Но они также понимают, что я не остановлюсь, как меня ни упрашивай», — делился Егор.
Закончить преобразования Егор не может из-за подписанного контракта, а еще из-за того, что особо критичен к собственной внешности и все время находит новые изъяны.
А жертвой пластики Холявин себя не считает, поскольку думает, что красота требует таких усилий.
Читайте также:
Насиловал, пил много водки и избивал жену: почему карьера исполнителя хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса пошла по наклонной
«Мне мало секса»: наркотики, кражи и год без интимной близости — что еще известно об актере Илье Любимове из «Не родись красивой»
Ушёл из семьи, предал сына и перенёс пересадку почки: Николаю Расторгуеву 68 лет. Как сейчас живет солист группы «Любэ»
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева