Новый вирус может привести к глобальной пандемии
В индийском штате Западная Бенгалия зафиксирована вспышка опасного вируса Нипах (NiV). В настоящий момент известно о пяти случаях заражения, в том числе среди медицинского персонала, передаёт The Independent.
Для сдерживания распространения инфекции власти Индии поместили под карантин более 100 человек. Заражённые получают необходимое лечение, сформирована специальная группа реагирования для оценки ситуации и реализации профилактических мероприятий. Автор статьи утверждает, что один из пациентов незадолго до заболевания посещал населённый пункт у границы Индии с Бангладеш.
Вирус Нипах разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он вызывает тяжёлые формы энцефалита и респираторных инфекций. В отдельных случаях уровень летальности достигает 80%.
