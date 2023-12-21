Симоньян: «Человечество стоит на пороге бессмертия»

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что уже сейчас наука стоит на пороге открытия секрета бессмертия человека.
«Человечество стоит на пороге бессмертия. Это уже непреложный факт для всех, кто интересуется медицинскими вопросами. Таким же образом человечество рано или поздно научно придёт к воскрешению. Из ДНК научатся регенерировать ткани и восстанавливать человека. Это и будет то самое воскрешение, предсказанное нам. А дальше нас ждёт сюрприз. В Библии он называется Страшный суд. Как он назовётся искусственным интеллектом, я не знаю. Но он неизбежно будет — так движется наука», — приводит RT слова Симоньян.
Кроме того, научны прогресс приведёт и считыванию мыслей и памяти человека, считает Симоньян. В этой связи она пожелала людям транслировать миру больше добра.
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