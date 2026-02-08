Симоньян получила спецприз премии «Слово» за свою книгу

08 февраля 2026, 15:54

Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм/msimonyan_literature)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян получила специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово» за роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Об этом сообщается на сайте телеканала.





Награду журналистке вручил первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский. Он напомнил, что знает Симоньян «не первый десяток лет», и охарактеризовал ее как человека необычной внутренней силы.



Ведущий, режиссер Константин Богомолов, говоря о награде, отметил, что она вручается за «смелость мысли, за способность уловить и назвать главный нерв времени, ответить на интеллектуальные вызовы, стоящие перед нашей цивилизацией».



В своем видеообращении Симоньян призналась, что считает эту книгу делом своей жизни, задуманным еще в детстве. Она выразила надежду, что ее роман побудил читателей к переосмыслению многих моментов жизни.



Главред RT также подчеркнула, что в работе над книгой ей помогали покойный муж Тигран Кеосаян и свекровь, которые были ее первыми слушателями и соавторами.

«Да, я невероятно польщена. Я безумно рада. Это даже не то слово, которым это можно описать. Поскольку эту книгу я считаю делом своей жизни, я в шесть лет еще загадала, что родиться нужно мне... было для того, чтобы написать какую-то очень важную книгу для всех людей», — сказала Симоньян.