Комментируя слова главы Пентагона, Захарова указала на настоящего агрессора

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Слова главы Пентагона США Ллойда Остина о прямом столкновении России и НАТО в случае поражения Украины безумны. Теперь всем понятно, что агрессором является Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.
«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — пишет Захарова .До этого министра обороны Штатов, Ллойд Остин, заявил, что «поражение Украины грозило бы прямым военным конфликтом между Россией и НАТО».
Ранее Захарова высказалась о соглашениях между Украиной и странами Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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