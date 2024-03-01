Комментируя слова главы Пентагона, Захарова указала на настоящего агрессора

Венгрия хочет использовать взнос в размере 18 миллионов долларов, который она ранее внесла в Европейский фонд мира, для укрепления безопасности в Чаде вместо отправки оружия на Украину, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.