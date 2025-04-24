Симоньян: русский народ будет жить вечно, пока помнит подвиг предков в ВОВ

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)
Русский народ будет жить вечно, пока будет помнить и чтить подвиг предков во время Великой Отечественной войны, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в обращении к волонтёрам и участникам акции «Георгиевская ленточка».
По словам Симоньян, Светлая Пасха и 9 Мая являются для неё главными праздниками, символизирующими возвращение к жизни, пишет RT.
Напомним, с 24 по 27 апреля, а также 1–2 мая в столице пройдет международная акция «Георгиевская лента».
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«9 Мая — это возвращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое было обеспечено... невообразимой жертвой нашего народа. Самой большой жертвой, принесённой на алтарь борьбы с фашизмом всех стран, кто с фашизмом боролся. Мы горды этим невероятно», — отметила Симоньян.Она выразила уверенность в том, что пока люди ценят и помнят жертву и подвиг предков, русский народ будет «жить вечно».
Напомним, с 24 по 27 апреля, а также 1–2 мая в столице пройдет международная акция «Георгиевская лента».
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Элина Позднякова