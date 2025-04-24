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Симоньян: русский народ будет жить вечно, пока помнит подвиг предков в ВОВ

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Русский народ будет жить вечно, пока будет помнить и чтить подвиг предков во время Великой Отечественной войны, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в обращении к волонтёрам и участникам акции «Георгиевская ленточка».
По словам Симоньян, Светлая Пасха и 9 Мая являются для неё главными праздниками, символизирующими возвращение к жизни, пишет RT.

«9 Мая — это возвращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое было обеспечено... невообразимой жертвой нашего народа. Самой большой жертвой, принесённой на алтарь борьбы с фашизмом всех стран, кто с фашизмом боролся. Мы горды этим невероятно», — отметила Симоньян.

Она выразила уверенность в том, что пока люди ценят и помнят жертву и подвиг предков, русский народ будет «жить вечно».

Напомним, с 24 по 27 апреля, а также 1–2 мая в столице пройдет международная акция «Георгиевская лента».

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Косметолог назвала простой способ проверить свою кожу на влажность и здоровье
Косметолог Алифанова: здоровье кожи можно проверить с помощью салфетки дома
24 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/Youngoldman

Проблема повышенной сухости кожных покровов часто преследуют жителей мегаполисов. Неблагоприятная экологическая обстановка влияет на состояние всего организма и даже на кожу.
Врач- косметолог, хирург, автор курсов для косметологов «Косметология без осложнений» Валерия Алифанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в домашних условиях можно сделать простой тест, который определит состояние кожи.

«Нужно умыться своим обычным средством, не наносить ничего в течение двух часов. Дальше взять тоненькую салфетку и приложить к лицу. Если салфетка прилипла, то, значит, лоб, нос и щеки увлажненные, все хорошо. Если на салфетке не осталось ни одного следа спустя два часа после умывания, это признак того, что ваша кожа обезвожена», — поделилась эксперт.

По ее словам, восстановить липидную мантию нужно правильным уходом, и одних сывороток будет мало.

«Сыворотки не дают защиту, поэтому сверху мы должны нанести крем. Именно он восстанавливает липидную мантию. Если это не помогло, то можно переходить к инъекционным методикам. И самая действенная методика — это ревитализация — это когда мы с помощью микро-маленьких игол делаем прокол и вводим гиалуроновую кислоту, питательные вещества непосредственно в дерму. Это нам даёт запас длительной влаги», — объяснила специалист.

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#кожа
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Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан у Руслана Белого*
Комик Романов оказался прописан в московской квартире комика Белого*
24 апреля 2025, 16:46

Дмитрий Романов (Фото: Инстаграм** @romahadima)

Комик Дмитрий Романов, лишенный российского гражданства, оказался прописан в квартире своего коллеги Руслана Белого*. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Белый* помогал Романову получить российский паспорт в 2010-х годах. Кроме Романова, в квартире комика прописана жена Ольга, бабушка Раиса и родственница Оксана.

В 2023 году Руслан Белый* вместе с супругой переехал в Испанию. Романов покинул Россию еще в 2022 году, но из жилья не выписался. В его собственности также находится недвижимость в Одессе.

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*Признан в РФ иностранным агентом

**Запрещен в РФ
#деньги
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#паспорт
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#юмор
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«Страна мясоедов»: Стало известно, продажи какого мяса растут к майским праздникам
Аналитик Березнюк: россияне чаще выбирают маринованное мясо
24 апреля 2025, 16:10

Фото: iStock/yulenochekk

Традиционно большинство россиян планируют провести майские праздники в кругу близких на природе с шашлыками. Производители и торговые сети ожидают успешного мясно-шашлычного сезона.
Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Илья Березнюк в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России уже который год растет потребление мяса, и в 2024-м был рекорд — 83 килограмма на душу населения.

«У нас страна мясоедов. Вегетарианцев не более 1% — это очень низкий показатель, если посмотреть по Европе. Растет потребление готовой к употреблению шышлычной продукции, полуфабрикатов», — сказал эксперт.

Он отметил, что по цене мясо растет выборочно.

«Например, мясо курицы подешевело за последний год, то есть восстановилась отрасль. Из свинины последние 3−4 года грудинка наиболее росла в цене. Говядина достаточно дорогая, но спрос всё равно растет», — оценил аналитик.

По его словам, активно растет в продажах категория маринованного мяса, потому что людям чаще всего лень приготовить его самим.

«Все больше людей не хотят тратить много времени на готовку, это касается и некоторых колбасно-сосисочных направлений: сардельки, колбаски для жарки, для гриля тоже растут в продажах», — заявил Березнюк.

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#питание
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«Желтый» уровень опасности: российские регионы, отказавшиеся от проведения парада Победы 9 мая
24 апреля 2025, 14:56

Фото: Istock/toxawww

9 мая 2025 года состоится парад в честь окончания Великой Отечественной войны. Некоторые регионы отказались от его проведения. Подробнее о том, где празднование состоится и какие мероприятия пройдут, расскажет «Радио 1».

В каких регионах не будет проводиться парад Победы?

В нескольких российских регионах уже принималось такое решение в 2024 году из-за безопасности и действия особого режима террористической угрозы. Такими городами были: Крым, Белгород, Курск, Брянск и т.д. В 2025 году парад не пройдет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Власти не приняли решение о том, как пройдут мероприятия, посвященные 9 мая, но организация массовых шествий не планируется. Это связано с безопасностью и оперативной обстановкой.

Глава Керчи Олег Каторогин объявил о том, что в городе не будут проводить парад, так как действует «желтый» уровень опасности.

В Севастополе правительство тоже не объявляло о проводимом параде. Но в 2025 году вместе с Черноморским флотом организуют парады во дворах ветеранов. В правительстве отметили, что статус всех публичных мероприятий зависит от оперативной обстановки в городе.

В Калужской области парады пройдут только в двух городах воинской славы: Козельске и Малоярославце. Салютов в честь праздника не будет.


Фото: iStock/Goroda

Где пройдут парады Победы в 2025 году?


В начале января уже была доступна информация про то, что парады Победы запланированы в городах-героях городах, где располагаются штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Это Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Волгоград, Тула, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Мурманск, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Симферополь, Самара, Североморск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск.


Парад Победы в Москве 2025

Главным событием торжества станет парад в Москве. Он пройдет на Красной площади в 10:00. Число участников не раскрывается. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отметил, что в шествии примут участие не только российские военные, но и солдаты из 19 дружеских стран.

На парад прибудут мировые лидеры: президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Также будут присутствовать президенты Буркина-Фасо, Словакии и Сербии, руководители Кубы, КНР, Бразилии, Индии и Вьетнама и другие высокопоставленные гости.

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В Кузбассе стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика»
24 апреля 2025, 14:07

Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

В четверг, 24 апреля, в Кузбассе стартовали две Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика».
Акции проходят в Кемерове, Новокузнецке, Березовском, Белове, Беловском муниципальном округе, Прокопьевске, Топкинском и Чебулинском муниципальных округах и Междуреченске.

В Кемерове церемония открытия состоялась на Аллее Героев. На мероприятие пришли губернатор Кузбасса Илья Середюк, ветераны боевых действий, участники СВО, а также активисты Движения Первых, «Волонтеры Победы», юнармейцы, студенты и школьники, пишет «Сiбдепо».

«Георгиевская лента — это символ Победы, память о великих героях предыдущих поколений. Участвуя в таких акциях, мы отдаем дань уважения защитникам нашей страны. До 9 мая волонтеры будут не только вручать георгиевские ленты кузбассовцам, но и рассказывать, как правильно их носить», — рассказал Середюк.

Он также отметил, что вместе с георгиевской лентой можно будет приобрести значок «Красная гвоздика». Все вырученные деньги направят на оплату медпомощи для ветеранов ВОВ.

В Москве волонтёры также планируют провести патриотические акции «Георгиевская лента» и «Спасибо герою», пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

«С 24 по 27 апреля, а также 1–2 мая в столице пройдет международная акция «Георгиевская лента». В городских парках, на центральных улицах города, около станций метрополитена волонтеры Москвы будут раздавать горожанам и гостям столицы георгиевские ленты», — говорится в сообщении.

Акцию «Спасибо герою» проведут в столичных парках с 2 по 4 мая.

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