Стала известна судьба слона, убившего десятки человек
РИА Новости: слон-убийца Дхурбе находится под контролем властей Непала
Слон по кличке Дхурбе, который в 2010-х годах нападал на жителей Непала, находится под контролем местных властей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на старшего директора в совете по туризму страны, главного по провинции Гандаки Мани Ламичане.
По его словам, убившее десятки человек животное на сегодняшний день не представляет никакой угрозы для людей.
«Власти его поймали и контролируют. Так что Дхурбе на людей больше не нападает, и в джунглях (национального парка Читван — прим. ред.) можно наслаждаться отдыхом», — сказал Ламичане.О слоне узнали во всем мире в начале прошлого десятилетия. По некоторым данным, его жертвами стали от 10 до 20 человек, которые проживали недалеко от национального парка Читван, где он обитал.
В апреле 2021 года слон атаковал специалистов, подсчитывающих популяцию носорогов в наицональном парке. Все закончилось травмами разной степени тяжести.