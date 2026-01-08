Стала известна судьба слона, убившего десятки человек

08 января 2026, 07:17

РИА Новости: слон-убийца Дхурбе находится под контролем властей Непала

Фото: iStock/Andrey Rykov

Слон по кличке Дхурбе, который в 2010-х годах нападал на жителей Непала, находится под контролем местных властей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на старшего директора в совете по туризму страны, главного по провинции Гандаки Мани Ламичане.





По его словам, убившее десятки человек животное на сегодняшний день не представляет никакой угрозы для людей.

«Власти его поймали и контролируют. Так что Дхурбе на людей больше не нападает, и в джунглях (национального парка Читван — прим. ред.) можно наслаждаться отдыхом», — сказал Ламичане.